Ministério da Defesa garante que militares portugueses em Cabul estão bem

Os quatro militares portugueses que estão no aeroporto de Cabul para apoiar a retirada de cidadãos afegãos “estão bem”, não tendo sido afectados pela explosão junto àquela infra-estutura da capital afegã, avançou o Ministério da Defesa à Lusa.

Os quatro militares em questão, integrados no contingente espanhol, têm a missão de apoiar a retirada de 116 pessoas que constam nas listas prioritárias do Governo português, e que incluem cerca de 20 intérpretes afegãos que trabalharam com as Forças Nacionais Destacadas portuguesas e os seus familiares.

Em declarações à RTP na quarta-feira, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, adiantou que os quatro militares estão a trabalhar “dentro do aeroporto”, por não existirem condições para saírem do local, tendo como missão “ajudar” os indivíduos que constam nas listas prioritárias a “entrar dentro do aeroporto e a passar para os aviões”.

“É uma missão de risco, com certeza que é, porque toda a situação é uma situação extremamente delicada e difícil. Os nossos militares estão preparados e treinados para isso, com todas as qualidades necessárias para desempenhar bem a sua missão”, afirmou Gomes Cravinho na altura.

Uma explosão ocorreu hoje junto ao aeroporto de Cabul, indicou o porta-voz do Pentágono, John Kirby, sem conseguir ainda fornecer um balanço de eventuais vítimas.

“Podemos confirmar uma explosão no exterior do aeroporto de Cabul”, escreveu Kirby na rede social Twitter, acrescentando não dispor, por enquanto, de informações claras sobre a existência de vítimas.

Segundo testemunhas que se encontravam junto de um dos principais portões onde se aglomeram milhares de pessoas, a explosão terá matado e ferido vários afegãos.

Autoridades norte-americanas citadas por vários meios de comunicação social dos EUA indicam que se tratou de um atentado suicida e diversas testemunhas falam em vítimas mortais e diversos feridos entre a população afegã, não sendo ainda possível confirmar se soldados norte-americanos também foram atingidos.

O ataque ocorreu junto a um dos portões do aeroporto de Cabul, onde se aglomeram milhares de afegãos, que procuram fugir do seu país antes do final da ponte aérea para a evacuação do Afeganistão.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, já foi informado sobre a explosão, segundo uma fonte da Casa Branca.

Em Moscovo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou ter-se tratado de um atentado suicida que terá provocado a morte de pelo menos duas pessoas e 15 feridos, sem indicar as suas nacionalidades.

E em Ancara, o Ministério da Defesa da Turquia disse terem sido registadas duas explosões nas imediações do aeroporto.

“Duas explosões ocorreram fora do aeroporto de Cabul. As nossas unidades não sofreram perdas nem danos”, assinalou o ministério turco na rede social Twitter.