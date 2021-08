Carlos César recandidata-se a presidente do PS apoiado por diferentes correntes

A recandidatura de Carlos César a presidente do PS é subscrita em primeiro lugar pelo secretário-geral, António Costa, e por mais de uma centena de dirigentes socialistas de diferentes correntes deste partido.

Carlos César é novamente candidato único ao cargo de presidente dos socialistas e a sua reeleição será anunciada logo na abertura dos trabalhos do 23.º Congresso do PS, no sábado de manhã, em Portimão.

Membro do Conselho de Estado, presidente do Governo Regional dos Açores entre 1996 e 2012, líder parlamentar socialista na anterior legislatura, Carlos César desempenha as funções de presidente do PS desde Novembro de 2014, coincidindo com a eleição de António Costa para o cargo de secretário-geral deste partido.

Na lista de subscritores da recandidatura de Carlos César, após António Costa, está o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, seguindo-se a líder parlamentar, Ana Catarina Mendes, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, o empresário Manuel Rui Nabeiro e o futuro secretário nacional para a Organização, Pedro Cegonho.

Entre os nomes que apoiam a recandidatura do antigo líder do Governo Regional dos Açores, está a sua antecessora no cargo de presidente do PS, Maria de Belém Roseira, o ex-dirigente socialista e actual presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, e o adversário de António Costa nas eleições directas de Junho para o cargo de secretário-geral, Daniel Adrião.

Entre outros nomes, subscrevem a proposta de recandidatura de Carlos César os presidentes das câmaras de Portimão, Isilda Gomes, de Lisboa, Fernando Medina, de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, o candidato socialista à autarquia do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, e ministros como Maria do Céu Antunes, Alexandra Leitão ou Mariana Vieira da Silva.

Entre os mais de 100 proponentes de Carlos César estão ainda dirigentes do PS como Edite Estrela, Luís Patrão, Porfírio Silva, Manuel Pizarro, Carlos Zorrinho, António Mendes, Hugo Costa, Jorge Gomes, Francisco Rocha, Elza Pais, Paulo Cafofo e Vasco Cordeiro, que lhe sucedeu no cargo de presidente do Governo Regional dos Açores a partir de 2012, até ao ano passado.