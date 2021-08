Refém, o baralho de cartas que joga com os estereótipos femininos

Adriana Ferreira desenvolveu um projecto fotográfico que, através de um baralho de cartas, denuncia os preconceitos de que as mulheres são alvo. O trabalho pretende expor as situações pelas quais a autora passou através de um jogo.

As aparências enganam e, por isso, o trabalho fotográfico Refém, de Adriana Ferreira, pretende demonstrar o papel que os estereótipos desempenham na vida das mulheres. O projecto consiste numa espécie de jogo que ganha forma num baralho de cartas, com imagens que retratam os preconceitos que o sexo feminino sofre, independentemente da indumentária.

A premissa do ensaio fotográfico é perceber “como a forma como nos apresentamos influencia o que os outros pensam sobre nós”, explica a autora ao P3. Numa série de auto-retratos, o cenário e as expressões são iguais em todas as fotografias, o único elemento que se altera é o vestuário: “Fui explorando várias facetas, como empresarial, desportiva ou mais casual”.

Foto Adriana Ferreira

“Os auto-retratos têm um lado sarcástico contido em si, estão tão sem expressão que é irónico ser considerado sugestivo”, comenta Adriana, de 21 anos. Assim, o jogador posiciona-se na pele da autora – já que os momentos descrevem situações pelas quais a própria fotógrafa passou.

O baralho de cartas tem um código de barras e um manual de instruções para se assemelhar o mais possível a um jogo – e é ainda aconselhado “a toda a família” (outra ironia contida no trabalho). Podem jogar, no máximo, quatro pessoas e cada uma vai ter sete imagens. Distribuídas as cartas, cada jogador pega num dos retratos e associa-o a uma citação. Isto, segundo a autora natural de Estarreja, “activa os estereótipos que cada um tem dentro de si”.

Foto Adriana Ferreira

O objectivo do trabalho, elaborado na licenciatura em Fotografia no Instituto Politécnico de Tomar, é “trazer a discussão deste tema para cima da mesa”. Para já, o ensaio não está à venda nem em exposição, mas Adriana quer manter o projecto Refém em aberto para que haja mais desenvolvimentos. Quem sabe até outras pessoas poderiam participar, partilhando as suas histórias neste jogo.

Texto editado por Ana Maria Henriques