Por cada bebé nascido no País de Gales, uma árvore é plantada no Uganda

Programa galês tem como objectivo reflorestar Mbale, no Uganda, e combater as alterações climáticas. Em três anos foram plantadas 15 milhões de árvores neste país africano, colocando 16 mil famílias de dez aldeias numa situação melhor.

Com o Plant!, um projecto lançado pelo Governo do País de Gale, em 2008, por cada criança nascida ou adoptada no país é plantada uma árvore como forma de celebração. O objectivo é aproximar as crianças do ambiente, criando uma ligação com estas árvores e, ao mesmo tempo, combater as alterações climáticas.

Em 2018, o Plant! criou uma parceria com o programa Mbale Trees, da organização Size of Wales, através da qual por cada árvore plantada no País de Gales, passa também a ser plantada outra no Uganda. Os nascimentos e adopções, no País de Gales, são acompanhados pelo Office of National Statistics. Como prova desta conquista ambiental, cada bebé recebe uma carta e um certificado feito em papel reciclado – com um convite para visitar o local da floresta onde a sua árvore foi plantada.

“A iniciativa é um exemplo do que pode ser alcançado quando as nações trabalham juntas para combater as alterações climáticas”, explica Julie James, ministra das Alterações Climáticas do País de Gales. A ministra avança ainda que querem plantar mais três milhões de árvores, anualmente, durante os próximos cinco anos.

Segundo a Euronews, o programa quer aumentar a resiliência da população de Mbale face às consequências das alterações climáticas, reduzindo as emissões de carbono. Entre 1990 e 2010, o Uganda perdeu 31% da sua área florestal.

Na origem de grande parte da perda de área florestal de Mbale estão a agricultura e a extracção de madeira – mais de 80% do comércio madeireiro no país é considerado ilegal e, por isso, acaba por ser contrabandeado para outros países do continente africano. Consequentemente, a população encontra-se em risco de vida devido ao deslizamento de terras que ocorrem com as chuvas mais intensas.

Desta forma, a plantação de árvores desempenha um papel crucial na vida da população: dá-lhes alimento, uma fonte de rendimento e confere alguma protecção. Num período de três anos, o Mbale Trees diz já terem sido plantadas 15 milhões de árvores no Uganda e, até 2025, esperam alcançar os 25 milhões. Esta parceria abrangeu mais de 16 mil famílias de dez aldeias, em Mbale, que agora estão numa situação melhor.

Foto Kalaz Media

Jane Hutt, ministra da Justiça Social do País de Gales, afirma que, em mais de uma década, o país desenvolveu e aprofundou os seus laços comunitários com os países da África subsariana. “Esta abordagem, mutuamente benéfica, há muito que apoia o desenvolvimento sustentável e a solidariedade”, comenta.

Texto editado por Ana Maria Henriques