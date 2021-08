Homenagear João Moura é compactuar com a crueldade

Ainda que os animais, as vítimas de João Moura e da tauromaquia, não tenham voz, têm-nos a nós, a todas e todos os que se têm mobilizado para pôr fim à violência contra animais. E se ser “radical” é defender a empatia e o respeito pelos animais, faço a minha declaração de interesses, sim sou-o orgulhosamente, pois. Mas uma “radical” que não duvida de que está do lado certo da história.

O regresso das touradas - uma actividade anacrónica e profundamente contrária aos valores de uma sociedade do século XXI - ao Campo Pequeno, em Lisboa, por si só já é profundamente lamentável, mas acrescentar a isso uma homenagem “mundial” ao cavaleiro tauromáquico João Moura é algo de absolutamente inconcebível, incompreensível e inaceitável. E tem gerado contestação por todo país.

Se já de si é absurdo que ainda tenhamos touradas no nosso país e se organizem homenagens a quem tem como modo de vida massacrar animais na arena, fazê-lo a quem, em 2020, indignou o país ao deixar morrer à fome pelo menos 18 galgos, vindo um deles a morrer, é simplesmente algo de inenarrável. Tanto mais porque, no seguimento disso, contra o mesmo perpetrador corre uma queixa-crime por maus tratos a animais de companhia, o qual nesta corrida se faz acompanhar do seu filho, também ele envolvido numa polémica, amplamente denunciada e registada em imagens em que cães atacavam um bovino, numa prática conhecida como bull-baiting. Só estes episódios dizem muito sobre este sector, que se julga intocável.

A realização de touradas nunca foi consensual na sociedade portuguesa, tendo sido sempre contestada. Para um número crescente de cidadãos, porém, é cada vez mais difícil entender como se pode perpetuar nos nossos dias a barbaridade das touradas. Uma sondagem da Universidade Católica Portuguesa para a plataforma Basta revelou que 69% dos lisboetas não concordam com a promoção das touradas no Campo Pequeno e 89% da população de Lisboa nunca assistiu a uma tourada na praça de touros do Campo Pequeno desde a sua reabertura, em 2006.

Mas sejamos claros: mesmo que os números nos dissessem o contrário, os valores civilizacionais não se medem pelo sucesso ou insucesso da adesão a qualquer evento. E mais: antes que nos venham acenar com o argumento da cultura e dos bens protegidos pela Constituição da República Portuguesa, a nossa Constituição não legitima ninguém a torturar seres sencientes numa arena. Muito pelo contrário. Uma leitura actualista da nossa lei fundamental, a par da mais recente legislação que veio criar um estatuto jurídico próprio dos animais, reconhecendo não só que são seres vivos dotados de sensibilidade, mediante alteração ao Código Civil, e que o direito de propriedade de um animal “não abrange a possibilidade de, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus-tratos que resultem em sofrimento injustificado, abandono ou morte”, deveria levar a que a realização de corridas de touros não fosse permitida aos olhos da lei.

Por outro lado, tentar elevar a tauromaquia a espectáculo cultural é um atraso civilizacional e um erro histórico que há muito deveria ter sido reparado, não obstante as touradas já terem sido proibidas no nosso país por quatro vezes e recuperadas pela mão do obscurantismo no tempo do Estado Novo.

Sejamos claros: o evento de hoje não confronta apenas quem se opõe à realização das touradas, mas confronta também toda a sociedade portuguesa que se consternou perante a crueldade de ter deixado os animais de companhia ao abandono, sem quaisquer cuidados ou alimento.

Também aqui, e antes que venham com o argumento do “eu gosto e quem não gosta não assista”, esta não é uma questão de gosto. É uma questão de sensibilidade e respeito para com os animais, um dever moral que temos enquanto sociedade civilizada.

A cultura e as tradições não são imutáveis e quando reflectimos sobre a sua evolução, e que valores queremos manter e transmitir também às futuras gerações, deve banir-se delas os aspectos cruentos que atentam contra os valores humanitários do nosso tempo, que não são, nem podem ser, alheios ao sofrimento animal.

E homenagear João Moura é compactuar com a crueldade. É esta a mensagem que queremos passar, inclusive às novas gerações com este tipo de homenagem? É mesmo esta a homenagem que devemos estar a prestar e, para mais, com um espectáculo que se dedica precisamente a infligir dor a animais? É esta a tradição que queremos perpetuar no nosso país, homenageando também a descendência de João Moura?

A resposta a perguntas como estas diz muito de nós enquanto seres humanos, dotados de empatia. Se queremos aprofundar o carácter de humanidade que há em nós, não podemos continuar a aceitar que por cultura e entretenimento se aceitem práticas desumanas e cruéis sobre outro ser vivo. Não podemos aceitar a existência de uma indústria que delas se alimenta, que lhe sejam reconhecidas regalias e privilégios, particularmente proveniente de fundos públicos, para os quais todos acabamos por contribuir, quer concordemos ou não.

Ainda que as touradas estejam - felizmente! - a perder terreno no nosso país, visível nomeadamente no decréscimo, nos últimos dez anos, do número de espectadores que assistem a touradas - quase 50% entre 2008 e 2018, segundo dados da IGAC -, e que seja cada vez menor o número de touradas realizadas por ano, só devemos regozijar-nos no dia em que a tauromaquia for abolida em Portugal.

Não tenho dúvidas de que esse dia vai chegar. Assim como não tenho dúvidas de que passaremos pelo embaraço histórico de não conseguirmos explicar às futuras gerações como é que, ano após ano, permitimos que se torturassem touros na arena, se obrigassem cavalos a confrontar os touros e ainda se aplaudiu alguém que deixou animais a morrer à fome.

Ainda que os animais, as vítimas de João Moura e da tauromaquia, não tenham voz, têm-nos a nós, a todas e todos os que se têm mobilizado para pôr fim à violência contra animais. E se ser “radical” é defender a empatia e o respeito pelos animais, faço a minha declaração de interesses, sim sou-o orgulhosamente, pois. Mas uma “radical” que não duvida de que está do lado certo da história.