Fundo de Apoio compra de Bicicletas

Li atentamente o artigo sobre o aumento do apoio à compra de bicicletas no PÚBLICO, montantes gastos em subsídios e visões opostas das associações. Não vou questionar ou sugerir possíveis aplicações mais necessárias e urgentes das verbas em questão. Concordo mais com a da FPCUB. Se é para exercício tirem-lhe o motor. Sequer estou a ver os portugueses a irem para o emprego pedalando esforçadamente os seus velocípedes ou a complementarem a falta de potência eléctrica. Quantos dos subsidiados o farão? Aliás, raras motorizadas se vislumbram, vai tudo no seu carrinho. Quanto às ocupações das ciclovias da moda, aguardo estatísticas das mesmas. Basta olhar. Vêem-se muito poucos ciclistas, pergunto-me onde andarão as bicicletas subsidiadas…

Concordo com o exercício pessoal, também o faço apesar dos meus 76, em zonas pedonais... Alguém me subsidia o calçado/equipamento? Porque não? Qual a diferença? E gasto bastante, mesmo sem marcas de luxo… Quanto às reivindicações e queixas das associações ciclistas, sugiro que às mesmas juntem um apelo veemente e audível aos seus sócios para que usem de urbanidade e respeito na sua actividade evitando circular nos passeios e espaços reservados ao comum peão. Uma bicicleta não lhes dá esse direito mal-educado e generaliza uma má opinião sobre toda a classe.

Fernando Jorge Sacadura Cardoso, Algés

Benfica pode reviver glória dos anos 60

Nem acordando o Benfica às quatro da manhã, nem expulsando mal Lucas Veríssimo, o PSV Eindhoven conseguiu eliminar o clube da Luz, que, com a passagem à fase de grupos, fez um encaixe de 37 milhões de euros, o que, desde logo, evitará a venda de qualquer dos seus craques, como aconteceu com Ruben Dias, em circunstâncias análogas. Essencial foi a correcção táctica do Benfica, que passou do 3-4-3 para o 3-5-2, reforçando o meio-campo, o que lhe permitiu ser a melhor equipa até ao segundo amarelo de Lucas Veríssimo, com a melhor ocasião de golo nos pés de Rafa e depois aguentar o resultado, com grande estoicismo.

Vlachodimos, que na Luz fora um pouco mal batido no golo holandês, fez uma exibição monumental, ressarcindo-se totalmente. Ele e o alemão Weigl a defenderem, o primeiro na baliza, o segundo em acções defensivas, encheram o campo e foram os dois melhores jogadores da equipa, se bem que a hora não seja de individualizar. Já na alta roda do futebol europeu, com a qualificação para a fase de grupos, o Benfica poderá agora reviver a glória dos anos 60. Tendo já levado o clube da Luz a duas finais europeias, nada nos diz que Jesus não o possa levar a uma terceira. O Benfica na Champions está mais de acordo com o seu passado glorioso.

Simões Ilharco, Lisboa

O justo sr. O'Leary

O dono da Ryanair indigna-se muito com o dinheiro que não irá para a saúde e educação porque o Governo quer socorrer a TAP. Os portugueses, comovidos com tanto sentido de justiça, ficam à espera que ele pague neste país todos os impostos sobre lucros que aqui obtém e deixe de contestar por sistema as contas que lhe são apresentadas. E, já agora, que cumpra as leis laborais dos nativos. Na luta pelos famigerados slots, quer abocanhar 26 rotas, por certo as do Brasil e EUA, onde a TAP ainda domina.

Mas, juntamente com as de África, são estas rotas que compõem a maioria dos voos que meia Lisboa tem de ouvir madrugadas dentro. Nada menos do que 90 por semana autorizados entre a meia-noite e as seis horas. Será que a NAV os vai atribuir de novo e neste número? Governo e Fernando Medina farão orelhas moucas ao problema? O espalhafato irlandês já augura muitos decibéis nocturnos para os lisboetas.

Eduarda Ferreira