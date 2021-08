Ataque no aeroporto de Cabul causa vários mortos, incluindo crianças e militares estrangeiros

Duas explosões atingiram uma das zonas de entrada do aeroporto de Cabul esta quinta-feira, confirmou o porta-voz do Pentágono, John Kirby. Pelo menos 13 pessoas morreram, de acordo com uma fonte das forças de segurança taliban.

Logo após as duas explosões ouviram-se disparos nas imediações do local, de acordo com jornalistas de vários meios de comunicação na capital afegã. Na origem poderá ter estado um ataque suicida, de acordo com três fontes governamentais norte-americanas citadas pela CNN, mas essa informação ainda não foi confirmada publicamente.

As explosões foram descritas por Kirby como “o resultado de um ataque complexo que causou várias baixas de norte-americanos e de civis”. Uma das explosões ocorreu numa das portas de entrada do aeroporto e a outra nas imediações de um hotel a cerca de 200 metros das instalações aeroportuárias.

Uma fonte dos serviços de segurança taliban, citada pela Al-Jazeera, diz que pelo menos 13 pessoas morreram, incluindo crianças e cidadãos estrangeiros.

O local foi identificado como o portão Abbey, onde estão concentradas as tropas britânicas e norte-americanas que estão a organizar a retirada de civis. O Governo britânico diz que ainda não pode confirmar a existência de baixas entre os seus militares.

O Ministério da Defesa turco referiu duas outras explosões fora das instalações do aeroporto, segundo a Reuters.

O incidente ocorre depois de ter sido emitido um alerta para uma ameaça de ataque terrorista no aeroporto que nas últimas duas semanas tem sido palco de uma actividade intensa, com milhares de pessoas a tentarem entrar a bordo de aviões enviados para retirar cidadãos do país na sequência da tomada do poder pelos taliban.

Após o aviso emitido pelos EUA e por alguns aliados foram encerradas algumas das portas de entrada no aeroporto e os funcionários foram aconselhados a abandonar esses locais. Apesar dos avisos, alguns relatos descrevem a existência de uma multidão no local na altura das explosões.

Segundo fontes da NATO, a ameaça tinha origem num grupo aliado do Daesh, conhecido como Estado Islâmico de Khorasan, e que é rival dos taliban, mas não houve qualquer reivindicação.

O processo de retirada de civis do Afeganistão atravessa uma fase mais conturbada à medida que se aproxima o prazo dado pelos taliban para que os militares estrangeiros abandonem em definitivo o país, fixado em 31 de Agosto.