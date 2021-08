Qual a dimensão da ameaça do Daesh no Afeganistão?

O que é o Daesh-Khorasan?

Foi criado por combatentes paquistaneses do Daesh que meses depois da criação do seu califado do Iraque e da Síria em 2014 resolveram sair e juntar-se a outros militantes no Afeganistão para criar um grupo regional leal ao então líder do Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi. Foi reconhecido formalmente pela liderança central em 2015 quando já tinha instalado raízes no Nordeste do Afeganistão, principalmente nas províncias de Kunar, Nangarhar e Nuristan, além de células no Paquistão e outras partes do Afeganistão, nomeadamente Cabul, segundo monitores da ONU, citados pelo Gulf News. Khorasan é um nome histórico para uma zona que abarca partes do Paquistão, Irão, Afeganistão e da Ásia Central.

Que tipo de ameaça representa no Afeganistão?

De acordo com um relatório do Conselho de Segurança da ONU, terão entre 500 e milhares de combatentes.

Que tipo de ataques tem realizado?

O grupo esteve por trás de alguns dos mais mortíferos atentados dos últimos anos na região, tendo matado pessoas no Afeganistão e Paquistão em ataques contra mesquitas, santuários, praças públicas e até em hospitais. Tem atacado sobretudo seitas que considera heréticas, onde se incluem os xiitas. Foram eles quem atacou a tiro uma maternidade num bairro predominantemente xiita em 2020, matando 16 mães e grávidas.

Há alguma zona do Afeganistão sob seu controlo?

Apesar da ferocidade dos seus ataques a tiro ou à bomba, o Daesh-Khorasan (Daesh-K) nunca conseguiu manter o controlo de uma área, tendo sofrido grandes baixas por causa de operações dos EUA e dos taliban. Segundo avaliações da ONU e dos EUA, o grupo actua hoje sobretudo através de células clandestinas perto das cidades onde escolhem os alvos.

Que tipo de relação mantém com os taliban?

Ambos partilham uma visão radical do islamismo sunita, mas tudo o demais os afasta, chocando na forma como aplicar na prática a sua interpretação religiosa fundamentalista e na estratégia de luta. Essas diferenças levaram a combates entre eles que acabaram com muitas mortes entre os combatentes do Daesh-K.

Que reacção teve o Daesh-K à vitória dos taliban?

O Daesh mostrou o seu descontentamento em comunicado, afirmando que se se tratava apenas de uma encenação acordada com os Estados Unidos e indo ao ponto de considerar o grupo jihadista afegão como apóstata e traidor por ter assinado o acordo de retirada com os EUA. De acordo com o SITE Intelligence Group, que monitoriza o Afeganistão e os grupos radicais, o Daesh-K prometeu continuar a luta.