Biden reage a atentado e avisa Daesh: “Não perdoamos, não esqueceremos. Vamos perseguir-vos e fazer-vos pagar”

Pelo menos 72 pessoas morreram e 140 ficaram feridas no duplo ataque perto do aeroporto de Cabul. Retirada de pessoas do Afeganistão vai continuar, garante Presidente norte-americano.

“Para os responsáveis deste ataque, bem como àqueles que desejam o mal aos Estados Unidos, saibam isto: não perdoamos, não esqueceremos, vamos perseguir-vos e fazer-vos pagar. Vou defender os interesses do povo norte-americano com todas as medidas ao meu alcance”: foi desta forma que Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos, respondeu ao ataque terrorista no aeroporto de Cabul. Esta quinta-feira, o líder norte-americano reagiu ao duplo atentado que ocorreu horas antes na capital do Afeganistão e que matou pelo menos 12 militares dos Estados Unidos.

O Daesh reivindicou a autoria do atentado, que terá sido levado a cabo pelo Daesh-Khorasan, o seu braço no Afeganistão e Paquistão e grupo que disputa com outras redes extremistas como a Al-Qaeda a influência no Afeganistão dos taliban. O Presidente norte-americano adiantou que serão atacados alvos estratégicos deste grupo e aqueles que planearam o duplo atentado suicida desta quinta-feira junto ao aeroporto de Cabul.

Joe Biden deixou a garantia de que o país não vai ceder aos terroristas, sublinhando que as operações de retirada de cidadãos continuarão a decorrer nos próximos dias, sem que sejam enviados mais soldados. Até agora já foram retiradas mais de 100 mil pessoas de Cabul nos voos militares norte-americanos, desde que os taliban entraram na capital e seguraram as rédeas do poder.

“Tenho estado em contacto com os responsáveis militares e eles deixaram claro que devemos terminar esta missão tal como planeado”, explicou Biden.

O Presidente adiantou que os serviços secretos obtiveram a informação de que o Daesh e os taliban estavam a preparar ataques contra as forças norte-americanas presentes no Afeganistão.

Biden clarificou também que, mesmo após a retirada das tropas do Afeganistão – agendada para a próxima terça-feira, 31 de Agosto –, o país vai garantir a saída dos cidadãos em segurança.

“Vamos continuar a nossa missão e continuar, mesmo após a retirada das tropas, a definir os meios através dos quais podemos encontrar qualquer cidadão americano que pretenda sair do Afeganistão. Vamos chegar a eles e tirá-los de lá.”

Quanto à colaboração das forças militares com os taliban em questões de segurança, o Presidente admite que poderá ter sido facultada uma lista de nomes ao grupo, de modo a facilitar a entrada dos cidadãos norte-americanos no aeroporto sem problemas.

Pelo menos 72 pessoas morreram e 140 ficaram feridas no duplo ataque perto do aeroporto de Cabul. O Pentágono confirmou também a morte de pelo menos 12 militares americanos (11 marines e um médico naval), enquanto 15 soldados ficaram feridos.