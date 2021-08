O ataque que todos previam abateu-se sobre o caos do aeroporto de Cabul

Um ataque terrorista no aeroporto de Cabul, epicentro da crise das últimas semanas no Afeganistão, causou pelo menos 72 mortos e cerca de 140 feridos esta quinta-feira, acrescentando uma camada mais de tragédia ao caos que já se vivia na capital afegã. Entre as vítimas há 12 militares norte-americanos, mortos a poucos dias da retirada militar definitiva dos EUA ao fim de 20 anos.