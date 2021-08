Termas das Caldas da Rainha lançam gama de sabonetes termais

As águas das Caldas da Rainha são conhecidas pelas suas propriedades anti-inflamatórias e utilizadas para tratamentos do aparelho respiratório ou doenças reumáticas.

As estâncias termais já desenvolvem linhas de negócio que passam pela criação de produtos cosméticos e as Termas das Caldas da Rainha não são excepção. Aromas da Praça, Orvalho do Mar, Rainha D. Leonor, D. Carlos e Bordalo são os nomes dos cinco sabonetes lançados pelo Hospital Termal do concelho.