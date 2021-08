Vamos às vindimas! Ideias e programas para pôr as mãos nas uvas

As uvas chamam por nós e por todo o país há convites para fazermos parte das vindimas, com programas, festas e passeios à volta das vinhas e do vinho. Eis as primeiras sugestões para as próximas semanas.

Douro

Os comboios Douro

O comboio histórico do Douro voltou aos carris para mais uma temporada a dar voltas entre a Régua, Pinhão e Tua: este ano fica até 30 de Outubro e o programa custa 45 euros para um adulto (20€ para crianças 4-12). Aos sábados até ao fim da temporada, também aos domingos até 10 de Outubro. Há animação com grupo de música e cantares tradicionais da região, brindes com vinho do Porto, visita à Wine House no Pinhão. São cinco carruagens de madeira centenária e com locomotiva a vapor. Outra opção: o Comboio MiraDouro, com “locomotiva diesel da série 1400” e “carruagens Turisticas Schindler”, que “circula durante todo o ano entre Porto São Bento, Régua e Pocinho”. É “uma viagem única à beira do rio Douro”. Os preços dependem dos percursos (entre cerca de 5 e 14 euros, info aqui).

Mas há mais carris de uvas: a Festa das Vindimas de Comboio é outro convite da CP, todos os sábados de Setembro, entre Porto e Pinhão. Preços desde 69,50€ para adultos e 29,50€ para crianças. Inclui a viagem em comboio especial, transfers, degustação de iguarias à chegada à quinta, almoço, animação, visita aos lagares e inicio da lagarada, prova documentada de vinho Moscatel e seguro de acidentes pessoais.

Mais informações no site da CP.

Quinta do Portal

A Quinta do Portal, situada em Sabrosa, em plena paisagem do Alto Douro Vinhateiro, no Douro, assinala a época das vindimas com a pompa e a circunstância que a ocasião merece. A experiência contempla welcome drink, estadia na Casa das Pipas, em quarto duplo de uma noite (258€) ou duas noites (575€), pequeno-almoço, visita ao Armazém de Envelhecimento, prova de vinhos, jantar com harmonização de vinhos, oferta de uma garrafa de vinho do Porto e chapéu de palha. A estadia de duas noites acresce um passeio de jeep personalizado, com piquenique e um passeio de barco com a duração de uma hora. Válido de 1 a 30 de Setembro. Site

Vila Galé Douro Vineyards, Armamar

O Vila Galé Douro Vineyards, unidade hoteleira que se estende pela centenária Quinta do Val Moreira, preparou um programa especial para esta época que inclui passeio pelas vinhas, apanha de uva e explicações técnicas, visita à adega e prova de vinhos com petiscos regionais. Preço: 35€/pessoa. Almoço: 35€. Válido até 30 de Setembro. Contacto para mais informações e alojamento. Site

Foto Vineyards dr

Cruzeiro das vindimas

Viva a tradição das vindimas num cruzeiro de dois dias pelo Douro com preços desde 269€. Embarque no cais de Vila Nova de Gaia com destino ao Pinhão, estadia em hotel com refeições, visita a uma quinta para o corte e pisa de uva, prova de vinhos assistida por enólogos e animação. Regresso ao Porto de comboio. Site

Enoteca Douro - Quinta da Avessada, Favaios

Tudo pronto na Enoteca Douro - Quinta da Avessada para receber os visitantes que queiram vivenciar todo a tradição da vindima. O dia começa com uma visita aos jardins da Enoteca, saboreando um Moscatel ao som da concertina, seguindo para os vinhedos onde se procede ao corte da uva e ao seu transporte para o lagar, pisa da uva acompanhado de cânticos tradicionais e prova de vinhos assistida pelos enólogos e prova documentada de vinhos licorosos. Preço: 55€/pessoa, para grupos inferiores a 20 participantes e 47€ para grupos superiores a 20 pessoas. Crianças e jovens dos 6 aos 12 pagam metade do valor. Válido de 4 de Setembro a 15 de Outubro. https://enotecadouro.com/

Setúbal

Festa das Vindimas, Palmela

A festa vai decorrer nos dias 2 a 5 e 9 a 12 de Setembro. Conta com vários eventos: espectáculos de música, provas comentadas, concursos de vinhos, showcookings e harmonizações, diversas actividades desportivas, eleição da rainha das vindimas, pisa da uva e bênção do primeiro mosto. Site

Foto dr

Rota de Vinhos da Península de Setúbal

“Adegas de Portas Abertas”, é um dos vários programas apresentados pela Rota de Vinhos da Península de Setúbal, que celebram o vinho. Em Setembro pode visitar, gratuitamente, as seguintes adegas com prova de vinhos: Casa Agrícola Horário Simões (dia 4); Quinta do Breijinho da Costa (dia 11); Fernão Pó Adega (dia 12); Herdade Canal Caveira (dia 18); José Maria da Fonseca (dia 19); na Casa Ermelinda Freitas (dia 25). Reserva prévia e obrigatória para: info@rotavinhospsetubal.com. Site

Quinta do Anjo, Setúbal

No dia 11 de Setembro, a Casa Agrícola Horácio Simões, Quinta do Anjo, abre as suas portas para uma visita à adega e a tradicional pisa da uva a pé e um almoço na adega. Preço: 25€/adulto e 12,50€/crianças dos 4 aos 12 anos. info@rotavinhospsetubal.com

Alentejo

Adega José de Sousa, Reguengos de Monsaraz

Até ao dia 12 de Setembro, a Adega José de Sousa, localizada em Reguengos de Monsaraz, convida-o a descobrir a arte de vindimar. Visita guiada à Adega Nova e Adega dos Potes (onde ainda se utiliza um método de fermentação ancestral), prova de vinhos e degustação de produtos regionais. Oferta de t-shirt e chapéu. Preço: 30€/adulto; 10€ /jovens dos 11 aos 17 anos; grátis até aos 10 anos; 72€/família (2 adultos e 2 jovens). Preço c/ almoço: 55€/adulto; 25€ dos 11 aos 17 anos; 15€ dos 4 aos 8 anos; 150€/família. Reservas antecipadas para josedesousa@jmfonseca.pt ; 918 269 569.

Torre de Palma, Monforte

Para desfrutar do espírito das vindimas e “saborear” o Alentejo, aceite a sugestão que a Herdade Torre de Palma, localizada em Monforte, organizou para esta ocasião: programa de 3 dias com alojamento, jantar, pequeno-almoço recheado de produtos regionais, colheita manual da uva, visita à adega, prova de mostos ou prova de vinhos e oferta de garrafa do vinho. Preço: a partir de 678€. Pode optar pelo programa de um dia com almoço e com o preço de 84€/pessoa. Válido até ao final do mês de Setembro. Site

Foto Torre de Palma dr

Casa Relvas, Redondo

A família Casa Relvas abre as portas da Herdade de São Miguel, no Redondo e desafia todos os interessados a conhecerem o dia-a-dia das vindimas. Durante cinco horas pode participar na pisa a pé, fazer um passeio pela vinha com identificação de castas e análise sensorial de bagos, grainhas e engaços, prova de mostos e vinhos. Inclui também um almoço ao ar livre com especialidades locais (30€/opcional). Preço: 40€. Site

Adega Cooperativa da Vidigueira

Já começaram as vindimas na Adega Cooperativa da Vidigueira , com um programa com a duração aproximada de seis horas, para proporcionar ao visitante uma experiência enriquecedora onde possa participar em todo o processo de elaboração do vinho: visita à adega e às vinhas, corte de uva, bucha com petisco regional e almoço com prova de vinhos. Oferta de t-shit e boné. Preço: 45€/pessoa. Gratuito para crianças até aos 12 anos (excepto o almoço). Site

Adega Mayor, Portalegre

A Adega Mayor apresenta aos seus visitantes 3 programas de vindimas: A “Vindima Mayor”, custa 35€, realiza-se durante a manhã e inclui kit vindima, explicação técnica de corte da uva bem como a seleção das mesmas, visita guiada à adega, prova de mosto, workshop vínico com prova de quatro vinhos. A“Vindima Mayor com piquenique”, acresce de almoço à sombra de um sobreiro e custa 60€ e a “Vindima Mayor da Vinha e do Vinho”, que tem a duração de um dia e um custo de 90€. Além de toda a actividade dos programas anteriores tem ainda a oportunidade de ser enólogo por um dia e regressar a casa com uma garrafa de vinho feita por si e com rótulo personalizado. Os programas são válidos todos os sábados até 18 de Setembro, mediante marcação prévia através do mail enoturismo@adegamayor.pt

Herdade das Servas, Estremoz

A Herdade das Servas convida-o a participar no programa “Pisa a pé”, pelo preço de 40 €/pessoa e 20€ para jovens e crianças dos 12 aos 17 anos. Inclui visita à vinha do jardim, adega, caves, pisa a pé em lagares de mármore, prova de vinhos e oferta de t-shirt e garrafa de vinho. Site

Foto adriano miranda

Bairrada

Roteiro tempo das vindimas

Um roteiro gastronómico, etnográfico, paisagístico e enoturístico pela região da Bairrada, com percursos pedestres e experiência de vindimar nos vinhedos da Curia, São Lourenço ou Ois do Bairro. O itinerário tem início na Curia, com passagem por miradouros, vestígios romanos, moinhos e paços reais e visita a caves e adegas com prova de vinhos/espumantes. Válido de 28 de Agosto a 2 de Setembro. Preço:79€/pessoa. Site

Roteiro Vitivinícola na Bairrada

A Rota da Bairrada propõe alguns roteiros para conhecer a região, os seus vinhos e a gastronomia, com visitas às caves e adegas, cursos e provas de vinhos, almoços e jantares gastronómicos, circuitos enoturísticos e vindima. Este último contempla actividades de vindima nas vinhas da Quinta de S. Lourenço, Óis do Bairro e S. Mateus, espumante de honra acompanhado de aperitivos, visita às galerias das Caves São Domingos, almoço e degustação de espumantes, vinhos e aguardentes São Domingos. Válido de segunda a sábado mediante marcação prévia. Preço: 75€/pessoa. Site