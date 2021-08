Nem todas as estrelas estão no céu

Por detrás dos 25 anos da Garrafeira 5 Estrelas está toda uma vida ligada à distribuição e comércio de vinhos. Carla, Mariana e Maximino Paralta cresceram de volta de caixas e garrafas, a ajudar o pai no armazém e nas feiras de vinhos, e foi com toda a naturalidade que lhe seguiram as pisadas. Abriram a sua própria garrafeira, em Aveiro, honrando a tradição de família, mas sempre com os olhos postos nas novidades do mercado. E no futuro.

Nesta casa cabe um pouco de todas as regiões do país. Douro e Alentejo lideram o topo de preferências, num ranking onde Bairrada e Dão – por razões óbvias, dada a localização da garrafeira – vão registando grandes subidas. “Depois, temos os nichos, as regiões de Trás-os-Montes, Lisboa, Beira Interior, Algarve ou os Açores”, nota Carla Paralta. “Temos de ter de tudo um pouco, os clientes vão pedindo regiões e vinhos diferentes”, acrescenta Mariana.

Em crescendo têm estado também os Vinhos Verdes. “As pessoas já os encaram de maneira diferente e a verdade é que os Verdes também evoluíram muito”, relata, a propósito daquele que tem sido o cenário dos últimos “cinco anos”. Nas estantes da Garrafeira 5 Estrelas vão predominando os rótulos Soalheiro, Quinta do Regueiro, Anselmo Mendes, Ideal Drinks e também Márcio Lopes, além de outras referências.

A “jóia da coroa” acaba por ser o Tempo 2015, um vinho Anselmo Mendes, mas rivaliza no “trono” com o Eminência Loureiro 2013, da Ideal Drinks. “O Tempo 2015 é um vinho excelente”, fazem questão de vincar as irmãs Paralta em resposta ao desafio de nomear apenas uma referência. “É um vinho complexo, com uma forte intensidade de aromas, de onde se destacam a casca de laranja caramelizada, flores cítricas e frutos secos”, evidenciam.

A par com a loja física, que acaba de alargar-se, ganhando um novo espaço para provas e masterclasses, a Garrafeira 5 Estrelas dispõe também de loja online, cujas vendas começam a ter um peso considerável na actividade da empresa. É por conta dela que, cada vez mais, vão fazendo chegar bons vinhos a todo o país e ao estrangeiro.

Garrafeira 5 Estrelas

Rua de Viseu, 119, Esgueira (Aveiro)

Tel.: 234316407

garrafeira5estrelas.com

Das 10 às 19h00. Encerra ao domingo

​Este artigo foi publicado no n.º 2 da revista Singular.