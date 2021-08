Direito de Resposta

A Autoridade de Gestão do PDR2020 submeteu à Comissão Europeia o pedido de reprogramação, para inclusão dos novos recursos financeiros atribuídos para os anos de 2021 e 2022, incluindo os recursos Next Generation. A Comissão solicitou a atualização dos recursos financeiros para o ano 2022, conforme regulamentação entretanto publicada. Assim, está em causa uma mera atualização financeira (já efetuada), mantendo pressupostos, objetivos e estratégia da proposta inicial. Não houve chumbo, nem há qualquer risco de entrave ou de atraso à concretização do Programa, como, lamentavelmente, parece fazer crer o artigo de opinião do Professor Francisco Castro Rego.

Rita Barradas, Gestora da Autoridade de Gestão do PDR2020