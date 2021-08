Transferência de Carlos Júnior rende apenas 850 mil euros

A recente transferência do jogador Carlos Júnior, de 26 anos, para os árabes do Al-Shabab, a troco de 2,5 milhões de euros, é um dos últimos actos do actual presidente da SAD do Santa Clara (e do clube) que tem sido criticado pelos accionistas, mas também por sócios. O valor está muito abaixo daquele que era exigido pelo próprio Rui Cordeiro, pela cedência dos direitos económicos do avançado brasileiro, um dos maiores activos do plantel e o melhor marcador de sempre da equipa, com 30 golos, seis dos quais apontados já esta temporada.