Sorteio da Liga dos Campeões “castiga” Benfica e FC Porto

“Águias” terão que superar Bayern, Barcelona e Dínamo de Kiev, enquanto os “dragões” jogam com Atlético Madrid, Liverpool e AC Milan. Sporting vai medir forças com Borussia, Ajax e Besiktas.

O FC Porto e o Benfica foram, como era previsível, as duas equipas portuguesas mais “castigadas” no sorteio da fase grupos da Liga dos Campeões, que teve lugar em Istambul, nesta quinta-feira. O Sporting, gozando do estatuto de campeão nacional e da inclusão no primeiro pote, terá a tarefa um pouco menos dificultada. Pelo menos na teoria.

O Benfica foi o primeiro a conhecer os dois “tubarões” que o sorteio lhe reservou, no Grupo E, embora marcado pela inicial B, de Bayern Munique e Barcelona, primeiro e quarto do ranking da UEFA, seis e cinco vezes campeões europeus, respectivamente. Tarefa complicada, portanto, num agrupamento ao qual se juntou, a partir do pote 4, o Dínamo Kiev, campeão ucraniano.

Igualmente dura será a tarefa do FC Porto, que começou por ser emparelhado com Atlético Madrid (10.º) e Liverpool (3.º), no Grupo B, enquanto o campeão nacional parecia menos pressionado pelo sorteio.

O Sporting, no Grupo C, foi o primeiro a conhecer um adversário, com o Borussia Dortmund a juntar-se aos “leões”, recebendo ainda a companhia do Ajax, último a sair no terceiro pote, e, por fim, os turcos do Besiktas. Alemães e holandeses somam cinco troféus entre os campeões, com o Ajax a ostentar um tetra.

O risco de sair o heptacampeão europeu AC Milan, do pote 4, passava para os rivais e a fava calhava ao FC Porto. Os italianos, de Rafael Leão e Zlatan Ibrahimovic eram a opção menos desejável do derradeiro e elevavam, assim, o nível do Grupo B, que passa a ter um cariz tremendamente equilibrado, com três campeões europeus e o campeão espanhol em título, do ex-FC Porto e Benfica João Félix. O Liverpool de Diogo Jota surge de novo no caminho dos portistas, que foram eliminados pelos ingleses em 2018 (oitavos) e 2019 (quartos-de-final).

Em tese, o Grupo G, de Lille, Sevilha, Salzburgo e Wolfsburgo será o menos intenso, faltando ainda confirmá-lo na prática.

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, abriu a cerimónia com um prémio especial, maior do que qualquer feito desportivo. Uma distinção atribuída à equipa médica que salvou, literalmente, a vida ao internacional dinamarquês Christian Eriksen no Euro 2020. Simon Kjaer, capitão da selecção, foi igualmente premiado pela pronta intervenção no momento mais dramático da competição, quando o jogador de 29 anos, do Inter de Milão, caiu inanimado durante o duelo com a Finlândia.

Grupos

Grupo A - Manchester City, PSG, Leipzig, Club Brugge

Grupo B - Atlético Madrid, Liverpool, FC Porto, AC Milan

Grupo C - Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

Grupo D - Inter Milão, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff

Grupo E - Bayern Munique, Barcelona, Benfica, Dínamo Kiev

Grupo F - Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

Grupo G - Lille, Sevilha, Salzburgo, Wolfsburgo

Grupo H - Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö