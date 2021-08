Salzburgo, Shakhtar e Sheriff ficam com últimas três vagas da Champions

Salzburgo, Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol ficaram com as últimas três vagas para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, após afastarem o Brondby (2-1), Mónaco (2-2) e Dínamo Zagreb (0-0), respectivamente.

Austríacos, ucranianos e moldavos completam, assim, o lote de 32 equipas, que na quinta-feira, a partir das 17h, em Istambul, Turquia, vão marcar presença no sorteio da prova milionária, juntamente com os emblemas portugueses Sporting, FC Porto e Benfica.

Na Dinamarca, os golos anotados por Benjamin Sesko, logo aos quatro minutos, e Brenden Aaronson, aos 10, fizeram jus ao favoritismo do emblema austríaco, que em casa já tinha batido o Brondby pelo mesmo resultado. Maxso (62) encurtou distâncias para os nórdicos.

Com Gelson Martins de início, os monegascos foram a Kharkiv, Ucrânia, à procura de virar a eliminatória (tinham sido derrotados por 1-0 no Mónaco), e confirmar um lugar na elite do futebol europeu.

Contudo, e apesar de um “bis” do francês Ben Yedder (18’ e 39') ter colocados os franceses na frente, um golo de Marlos (74') levou a decisão para prolongamento, no qual os ucranianos acabaram bafejados pela sorte, já que o suplente utilizado Ruben Aguilar (114') introduziu a bola na própria baliza perto do apito final.

Vida difícil ou quase impossível nesta segunda mão do play-off teve o Dínamo de Zagreb, da Croácia, que, depois de derrotado por esclarecedores 3-0, na Moldávia, não conseguiu melhor do que empatar sem golos na recepção ao Sheriff Tiraspol.

Pela primeira vez, uma equipa moldava vai marcar presença na fase de grupos da prova mais importante de clubes da UEFA, um feito que faz da Moldávia o 34.º país a conseguir colocar uma equipa nesta fase da prova.