Rúben Dias eleito como defesa do ano na Champions

A cerimónia do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2021-22 serviu também para anunciar os vencedores dos prémios individuais, relativos à edição passada da competição. Rúben Dias, central português do Manchester City, foi distinguido como o melhor defesa.

Aos 24 anos, o ex-jogador do Benfica teve uma afirmação categórica na Premier League e nos palcos internacionais, tendo sido escolhido, com 217 pontos, à frente de colegas de sector como César Azpilicueta (Chelsea), com 115, e Antonio Rudiger (Chelsea), com 78.

Na curta declaração que fez por videoconferência, durante a cerimónia, Rúben Dias mostrou-se orgulhoso, agradeceu à equipa técnica e aos companheiros e revelou vontade de começar tão depressa quanto possível a nova campanha europeia.

Antes do central português, tinha sido anunciado o prémio de melhor guarda-redes, que ficou nas mãos do senegalês Edouard Mendy, do Chelsea (bateu Ederson, do Manchester City, e Thibaut Courtois, do Real Madrid), e depois os de melhor médio, que foi entregue ao francês N'Golo Kanté (Chelsea), e de melhor avançado, para Erling Haaland (Borussia Dortmund), que bateu Robert Lewandowski e Kylian Mbappé.