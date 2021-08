Paços de Ferreira sem antídoto para Harry Kane

De regresso à equipa após falhar a transferência para o Manchester City, o internacional inglês fez os dois primeiros golos no triunfo por 3-0 do Tottenham.

Sem conseguir oferecer grande resistência, o Paços de Ferreira foi nesta quinta-feira afastado do acesso à fase de grupos da Liga Conferência, após ser derrotado por 3-0, em Londres, pelo Tottenham. Com uma vantagem de um golo conquistada na primeira mão, os pacenses apostaram numa estratégia defensiva, mas não tiveram antídoto para Harry Kane: de regresso à equipa após falhar a transferência para o Manchester City, o internacional inglês fez os dois primeiros golos dos “spurs”.

A atravessar uma má fase a nível interno (derrotas claras frente ao Boavista e Estoril), o Paços de Ferreira viajou até ao Norte de Londres com 10% de possibilidades de passar a eliminatória – estimativa do seu treinador – e, para defender a curta vantagem de um golo conquistada em Portugal, Jorge Simão alterou a habitual forma de jogar dos pacenses, colocando uma equipa de tracção atrás.

O resultado, foi uma equipa com defesas a mais e acerto a menos. Mesmo sem apresentar a esmagadora maioria dos habituais titulares, Nuno Espírito Santo aproveitou o duelo na Liga Conferência para fazer regressar Harry Kane e o capitão dos “spurs” fez o que melhor sabe: marcar golos.

Com apenas 18 segundos, num primeiro sinal que algo não estava bem na defesa dos “castores”, Kane aproveitou uma falha de marcação de Baixinho e ficou a meia dúzia de centímetros de fazer o primeiro golo. Nove minutos depois, o jovem espanhol Bryan Gil entrou sem grande oposição pela esquerda, colocou na área e Kane, sem marcação, não desperdiçou a segunda oportunidade.

O golo dos londrinos não mudou a tendência da partida e o Tottenham podia ter ampliado a vantagem aos 19’ e 33’, mas com a defesa do Paços a abrir brechas, o segundo dos “spurs” surgiu sem surpresa: após mais um erro pacense, a bola sobrou para Kane, que, com simplicidade, bisou no jogo.

Obrigado a marcar para empatar a eliminatória, Jorge Simão não alterou a sua estratégia até ao minuto 69. Mesmo num ritmo mais baixo, o Tottenham continuou a dominar e a ter as melhores oportunidades – Gil aos 54’ e 67’ –, e, num lance infeliz (desvio de Antunes após um livre), o 3-0 chegou aos 70’.

Com a eliminatória no bolso, Nuno Espírito Santo retirou de imediato os dois melhores em campo (Kane e Gil), mas o Paços, formatado para defender, não conseguiu reagir e o jogo continuou a ser de sentido único - a baliza de André Ferreira.

Porém, apesar de terem acertado por duas vezes nos postes, os londrinos não voltaram a marcar.