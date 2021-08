Hamid Taheri, um afegão em Portugal a tentar ser futebolista: “Este tornou-se o meu país”

Defesa de 28 anos, que vive há mais de uma década no país, actua no Bobadelense e tem o sonho de chegar à I Liga. O momento que o Afeganistão atravessa deixa-o perturbado: “Nem consigo ver as imagens”.

Foi há 11 anos que a família de Hamid Taheri chegou a Portugal com a esperança de encontrar, finalmente, um lugar que lhe desse abrigo, onde os filhos pudessem estudar e ter um futuro “tranquilo”. Do país, Hamid conhecia muito pouco. “Vim para Portugal quando tinha 17 anos. Quando tivemos de vir, eu nem sabia onde ficava, só conhecia pelo Luís Figo, Deco, Ronaldo”, confessou ao PÚBLICO, entre risos, o agora jogador da Associação Desportiva Bobadelense, da distrital de Lisboa. Um afegão com um sonho no futebol português.