Gastão Elias prossegue sozinho no qualifying do US Open

Serena Williams anuncia ausência do torneio do Grand Slam.

Gastão Elias é o único sobrevivente da armada portuguesa que desembarcou em Nova Iorque para tentar o acesso ao quadro principal do US Open, que terá início na próxima segunda-feira. Dos cinco pretendentes lusos, apenas Elias, actual, 233.º no ranking mundial, conseguiu ultrapassar a primeira das três rondas do qualifying, o que não lhe acontecia desde 2017.

Uma subida de 300 lugares no ranking mundial no espaço de 12 meses viabilizou o regresso de Elias aos torneios do Grand Slam – a última presença data de há exactamente três anos, quando perdeu na primeira ronda do qualifying do US Open. E apesar de não se ter preparado como gostaria devido a um pequeno problema no cotovelo, o tenista da Lourinhã venceu o francês Hugo Grenier (242.º), por 3-6, 6-3 e 6-4, ao fim de mais de duas horas e depois de recuperar de 1-4 no terceiro set.

Nesta quinta-feira, espera-o um encontro difícil como acontece sempre que se defronta um tenista norte-americano no US Open. Elias vai defrontar Ulises Blanch (252.º), que derrotou o número um português, Pedro Sousa (128.º), com um duplo 6-4. O norte-americano de 23 anos chegou a ocupar o segundo lugar do ranking mundial júnior, em 2016, e no circuito profissional já conquistou dois títulos no Challenger Tour.

Já João Sousa (149.º) interrompe oito presenças consecutivas no quadro principal do US Open, ao ser eliminado pelo italiano Paolo Lorenzi (188.º), ao fim de duas horas e 41 minutos: 7-6 (7/5), 1-6 e 7-5. Sousa dispôs de breaks de vantagem nos primeiro e terceiros sets e liderou o tie-break da partida inicial por 5/3, mas o veterano de 39 anos (mais sete que o português) foi mais sólido na parte final.

Sem ranking que lhe permita aceder a torneios do ATP Tour, Sousa vai voltar ao Challenger Tour, na próxima semana, na Academia de Rafa Nadal. Com excepção de uma passagem breve, em Fevereiro, o último challenger que Sousa disputou (e ganhou) foi em 2013, em Guimarães.

A fechar a jornada no court 8 do Billie Jean King National Tennis Center, João Domingues (243.º) foi dominado pelo checo Zdenek Kolar (183.º), com os parciais de 6-2, 6-3.

No início do dia, Frederico Silva (180.º) tinha perdido, por 6-1, 6-4, com o polaco Kamil Majchrzak (115.º), o quarto mais cotado do qualifying.

Entretanto, Serena Williams anunciou que não irá participar no US Open, onde procurava o 24.º título do Grand Slam. A poucos dias de completar 40 anos, a campeoníssima norte-americana revelou que ainda não recuperou totalmente da lesão na coxa que a levou a desistir na primeira ronda do torneio de Wimbledon e que seguiu o conselho médico de não voltar já à competição.

Esteve vai ser um dos torneios do Grand Slam mais desfalcados dos últimos anos, depois das já anunciadas ausências de Rafael Nadal, Dominic Thiem e Roger Federer. O último torneio do Grand Slam que não contou com a presença de Federer, Nadal e Serena foi o US Open de 1997… quando nenhum dos três se tinha ainda estreado em majors.