Gastão Elias discute acesso ao quadro final do US Open

Gastão Elias ficou muito perto de entrar no quadro principal do US Open, após uma exibição muito sólida na segunda ronda da fase de qualificação. O tenista português precisa de mais uma vitória para integrar a melhor grelha do último torneio do Grand Slam do ano, que começa na próxima segunda-feira.

Frente a Ulises Blanch (252.º mundial), que antes derrotara o número um português, Pedro Sousa (128.º), Elias (233.º) serviu muito bem e foi totalmente eficaz nos pontos importantes, para vencer, por 6-4, 6-3.

O tenista nascido há 30 anos na Lourinhã concretizou o único break-point de que dispôs no set inaugural, no derradeiro jogo, para se adiantar. O início do segundo set ficou marcado pelas duas oportunidades de break anuladas por Elias, o que contribuiu para encarar a partida mais confiante. E, ao aproveitar o seu segundo break-point, o tenista português dominou o encontro, que encerrou em 1h25m.

Elias terminou com somente 15 pontos cedidos nos 10 jogos em que serviu, 20 pontos ganhos em 23 disputados com o primeiro serviço. E, mesmo no segundo serviço, teve um aproveitamento de 65%.

Na sexta-feira, discute a entrada no quadro principal com Alex Molcan (138.º), que venceu as duas rondas anteriores sem perder qualquer set. O eslovaco de 23 anos está no melhor momento da carreira, depois de ter sido finalista no ATP 250 de Belgrado, onde só perdeu com Novak Djokovic, e chegou a Nova Iorque após conquistar o seu primeiro título no Challenger Tour, em terra batida.

Esta quinta-feira, foi também dia de sorteio dos quadros principais de singulares do US Open e o grande candidato ao título, Novak Djokovic, vai iniciar a sua participação frente a um adversário do set. Na parte superior do quadro ficaram igualmente Alexander Zverev, finalista do US Open em 2020, e Matteo Berrettini, finalista há seis semanas em Wimbledon.

Na parte inferior do quadro, os grandes candidatos a chegarem à final são Daniil Medvedev, finalista do US Open em 2019 e na Austrália, em Janeiro, e Stefanos Tsitsipas, finalista este ano em Roland Garros

O quadro feminino é liderado pela número um do ranking, Ashleigh Barty, que procura o primeiro título no US Open, onde nunca passou dos oitavos-de-final. Karolina Pliskova, Belinda Bencic, Petra Kvitova e a campeã de 2019, Bianca Andreescu estão também na parte superior.

A metade inferior ficou mais difícil para as candidatas, com Naomi Osaka a ter em Elina Svitolina, Coco Gauff, Angelique Kerber e a regressada Simona Halep as principais concorrentes até à meia-final. Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova e Garbiñe Muguruza são as grandes favoritas a chegar a essa fase.