Clubes espanhóis recusam ceder jogadores às selecções sul-americanas

Os clubes de futebol espanhóis acordaram nesta quinta-feira que irão impedir a deslocação de jogadores para os embates de qualificação sul-americana para o Mundial 2022 de Setembro e Outubro, por desacordo com as datas destes jogos.

“Foi acordado pelos clubes comunicarem aos seus jogadores convocados pelas selecções da CONMEBOL a impossibilidade de se deslocarem com as respectivas equipas, enquanto se aguarda o esclarecimento da situação actual e do problema”, referem em comunicado os clubes de LaLiga.

Esta posição surge após as Ligas profissionais de futebol terem também lamentado a extensão pela FIFA das “janelas” para jogos internacionais de Setembro e Outubro na América do Sul, dedicadas às eliminatórias para o Mundial 2022, a disputar no Qatar, por as considerarem incompatíveis com o calendário dos clubes.

A pandemia de covid-19 e as restrições sanitárias, como a imposição de um período de quarentena, causaram, em Março, o adiamento de dois dias da qualificação na América do Sul para o Campeonato do Mundo, recentemente remarcada pela FIFA para decorrer durante a “janela” para os jogos internacionais de Setembro e Outubro.

Esses períodos dedicados às selecções serão, assim, ampliados em dois dias, com três partidas no programa em vez de duas, o que não agrada aos clubes, que temem longas ausências dos seus principais jogadores sul-americanos.

Esta posição dos clubes espanhóis atinge, para já, 25 jogadores de 13 clubes, sem que ainda sejam conhecidos os convocados das selecções do Equador e da Venezuela.