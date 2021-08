Abel Ruiz estreia-se nos convocados da selecção espanhola

Abel Ruiz, avançado do Sporting de Braga, foi pela primeira vez convocado para a principal selecção espanhola de futebol, com vista aos próximos três jogos de apuramento para o Mundial 2022. Uma notícia que o jogador recebeu com grande satisfação.

“Estou muito feliz, foi a primeira notícia que recebi quando acabou o treino. Estou muito feliz, é um sonho que alimentava desde os tempos em que estava na minha cidade e em que sonhava jogar na selecção A. Um sonho que se vai realizar”, assinalou Ruiz, em declarações ao canal do Sp. Braga.

Aos 21 anos, o avançado nascido em Almussafes, na Comunidade Valenciana, surge pela primeira vez nas escolhas de Luís Enrique, apesar de já contar com uma internacionalização, num jogo particular, diante da Lituânia, em Junho. Nessa partida, porém, Espanha actuou com a equipa de sub-21 por ter os seus jogadores todos em isolamento, devido a um caso da covid-19.

Felicidade estampada no rosto! ??



A reação de Abel Ruiz após ser convocado pela seleção de Espanha! ???? pic.twitter.com/QTjhZllsOq — SC Braga (@SCBragaOficial) August 26, 2021

Formado no FC Barcelona, Abel Ruiz está a cumprir a sua terceira temporada no Sp. Braga e esta época leva um golo e uma assistência em quatro jogos. “Vim para o Sp. Braga crescer e é o que estou a fazer, quero ajudar o Sp. Braga a estar lá em cima, fizemos uma grande época no ano passado e vamos tentar que esta seja ainda melhor se for possível, para darmos alegrias aos adeptos”, concluiu.

A Espanha, que lidera o Grupo B, tem três partidas de qualificação para o Mundial 2022, nos dias 2, 5 e 8 de Setembro, datas em que defronta a Suécia, a Geórgia e o Kosovo, respectivamente.