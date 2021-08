A Seara Nova e a renovação da historiografia portuguesa: o contributo de Jorge Borges de Macedo

Entre 1946 e 1954, o historiador publicou naquela revista de grande prestígio cultural cinco artigos em que faz o aggiornamento da História portuguesa, em diálogo com António Sérgio e Jaime Cortesão.

As revistas são fontes cruciais para fazer a história da História de Portugal. E quando têm colaboração historiográfica de relevo, seja pelo aggiornamento teórico e metodológico que ela traz, seja pela explicação inovadora que dá para a compreensão histórica de certas matérias, o seu estudo é incontornável. É o caso dos artigos que Jorge Borges de Macedo (1921-1996) publicou na Seara Nova e que serão aqui analisados com o intuito de descortinar o papel que esta revista teve na renovação da historiografia portuguesa em meados do século XX.