Quinta, na TV: entre Doutor Jivago e Marie Curie, há cientistas e jovens No Limite

CINEMA

Chungking Express

TVCine Edition, 20h20

Hong Kong pela lente de Wong Kar Wai (Disponível para Amar, Anjos Caídos), em imagens de uma das cidades mais cosmopolitas do planeta, onde as luzes nunca se apagam e o movimento é quase perpétuo. Parte das vivências de dois jovens polícias que trabalham no turno da noite e que frequentam o bar Midnight Express, local de encontros, conselhos e emoções. Um filme com Brigitte Lin, Faye Wong, Takeshi Kaneshiro e Tony Leung Chiu Wai.

Um Homem Comum

TVCine Top, 21h30

Um thriller com Ben Kingsley, Hera Hilmar, Peter Serafinowicz, Robert Blythe e Slobodan Pavelkic, realizado por Brad Silberling, sobre um criminoso de guerra que vive uma vida escondida. A sua única ligação ao mundo e calor humano é uma empregada, com quem mantém contacto.

The Accountant - Acerto de Contas

Fox, 23h57

Diagnosticado com autismo durante a infância, Christian Wolff (Ben Affleck) sempre se sentiu mais inclinado para a matemática do que para qualquer relacionamento interpessoal. Apesar de todos os problemas inerentes à sua condição, o seu cérebro brilhante ajudou-o sempre na complicada tarefa de se tornar um homem. Hoje, trabalha em contabilidade, onde a sua eficiência é necessária e muito apreciada. Paralelamente ao “emprego oficial”, colabora com algumas das mais perigosas organizações criminosas do mundo onde, através de uma inteligente “contabilidade criativa”, aproveita alguns lapsos e omissões da lei para manipular dados. Quando percebe que está a ser investigado pelo agente Ray King (J.K. Simmons), da Divisão Criminal do Departamento do Tesouro, Christian decide aceitar trabalhar para a Living Robotics, uma conhecida empresa criada por Lamar Blackburn (John Lithgow). Quando Dana Cummings (Anna Kendrick), sua colega de trabalho, lhe mostra os livros de contabilidade, Wolff descobre uma fraude de muitos milhões de dólares. Essa descoberta, que ele é incapaz de ignorar, vai colocar a vida de ambos em risco. Um thriller realizado por Gavin O'Connor (Orgulho e Glória, As Armas de Jane), segundo um argumento de Bill Dubuque.

DOCUMENTÁRIOS

A Tentação de Frankenstein

RTP2, 20h44

Uma série documental de oito episódios que desenterra histórias sobre cientistas e experiências que exemplificam o fascínio e a sedução que a ciência exerce. Este volume debruça-se sobre a história de Marie Curie, uma das grandes figuras da evolução da física. Foi a primeira mulher a ganhar o Prémio Nobel devido à sua descoberta da radioactividade — um trabalho que a consumiria para o resto da sua vida.

Uma Conversa em Família

RTP2, 23h02

O tema deste documentário é o neurocirurgião e cientista português António Egas Moniz (1874-1955), recipiente do Prémio Nobel da Medicina, em 1949. Foi também o criador da intervenção médica conhecida como leucotomia pré-frontal, sendo que teve como paciente a mulher de Marcello Caetano, Teresa de Barros Caetano. Realizado por Thomas Behrens.

Doutor Jivago

RTP2, 23h58

Boris Pasternak é o autor do romance Doutor Jivago — um filme adaptado ao grande ecrã em 1966. É também o vencedor do Prémio Nobel de Literatura em 1958. Este documentário explora a menos publicitada luta que este travou com as autoridades russas, a censura e a CIA.

SÉRIE

No Limite

Fox Life, 23h10

Estreia da 11.ª temporada de No Limite, uma série que, há uma década, conta a história de um pai alcoólico inveterado, Frank (William H. Macy), bem como a dos seus seis filhos que o rodeiam. Mas se este é um pai que dá problemas, os seis não se ficam por menos. Mas apesar de por vezes problemáticos, são inteligentes e desenrascados, acabando por ir crescendo, mesmo que dentro de uma família tudo menos convencional. Nesta nova etapa narrativa, acompanhamos a vida deste clã durante a pandemia. A série foi criada por Paul Abbott e desenvolvida por John Wells, contando com Macy, Jeremy Allen White e Ethan Cutkosky no elenco.