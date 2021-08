Festival de Vilar de Mouros reconfirma Limp Bizkit, Iggy Pop e Bauhaus em 2022

O Festival de Vilar de Mouros reconfirmou Limp Bizkit, Iggy Pop, Bauhaus, entre outros, na edição de 2022, anunciou a organização esta quinta-feira.

O anúncio dos primeiros nomes do cartaz de 2022 reconfirma os já anunciados para 2020 e 2021 Limp Bizkit, Hoobastank, Placebo, Suede, Iggy Pop, Bauhaus, Wolfmother, The Legendary Tigerman e Tara Perdida, acrescentando Gary Numan e Battles. O festival, que se realiza de 25 a 27 de Agosto de 2022, indicou ainda que vão ser anunciados mais nomes.

Em Julho de 2020, a organização anunciara o regresso do histórico festival para este ano, de 26 a 28 de Agosto, mas “novos adiamentos nas digressões dos artistas internacionais desfizeram meses de duros esforços” para tornar possível o regresso do mais “antigo dos festivais do país” àquela aldeia de Caminha, no distrito de Viana do Castelo.

No sábado, a organização do festival de Vilar de Mouros assinala os 50 anos do Woodstock à portuguesa, oferecendo a 400 pessoas bilhetes para quatro concertos no palco histórico construído em 1982 naquela aldeia de Caminha. “Quisemos marcar a data e oferecer a quem levantar bilhetes a possibilidade de ter um dia diferente”, disse à agência Lusa Diogo Marques, da organização do festival de Vilar de Mouros.

O primeiro festival de música do país aconteceu em 1971 em Vilar de Mouros, tendo sofrido um interregno de oito anos, entre 2006 e 2014. A 1.ª edição de 1971, lançada pelo médico António Barge, contou com a presença, entre outros, de Elton John e Manfred Mann.

Diogo Marques adiantou que o evento de sábado é “uma comemoração pequena, face à situação pandémica” que o país atravessa. “Vamos ter uma lotação de 400 pessoas, sentadas, com o distanciamento e todas as regras impostas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). Os bilhetes vão ser oferecidos. Temos uma zona de alimentação. O festival começa às 18h30 e termina 23:30. É um minifestival só mesmo para comemorar os 50 anos do festival”, afirmou Diogo Marques.

Segundo aquele responsável, os bilhetes para os concertos com David Fonseca, a Banda do Filme Variações, Rui Pregal da Cunha e Paulo Pedro Gonçalves (um live DJ set) e Bunny Kills Bunny vão ser distribuídos pelos postos de turismo de Caminha, Vila Praia de Âncora e Junta de Freguesia de Vilar de Mouros.

A “acção de comemoração” de 28 de Agosto, data prevista para o encerramento da edição deste ano que foi cancelada por causa da pandemia de covid-19, vai decorrer “no palco histórico, criado em 82 quando os U2 actuaram em Vilar de Mouros”.