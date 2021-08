Portugueses desenvolvem um teste para detectar doenças só com uma gota de sangue

Bastará pôr uma gotinha de sangue num papel de filtro e depois enviá-la a uma empresa. Um tempo depois, conforme o perfil dos lípidos no sangue, poderá ser diagnosticado (ou não) com alguma doença. É desta forma que uma equipa de cientistas em Portugal pensa que pode vir a funcionar um teste de diagnóstico que está a desenvolver. Neste momento, já foi publicado na revista científica EBioMedicine o estudo com a prova de conceito e procura-se financiamento para se incluírem mais doentes e doenças na investigação deste potencial teste.