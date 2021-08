Covid-19: Alguns doentes hospitalizados em Wuhan continuam a ter problemas de saúde um ano depois

Cientistas pedem que se continue a seguir ao longo do tempo e em larga escala as consequências que a covid-19 pode trazer para a saúde.

Um estudo publicado esta quinta-feira na revista The Lancet mostra que mais de metade de 1276 doentes que foram hospitalizados em Wuhan com covid-19 deixaram de ter sintomas após um ano. Mesmo assim, quase metade ainda teve pelo menos um sintoma. A equipa de cientista da China alerta que é necessário fazer estudos maiores e a longo prazo para se conhecer quais as consequências para quem teve covid-19, sobretudo para as pessoas que estiveram nos cuidados intensivos.