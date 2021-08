Longevidade e envelhecimento – Da exigência ética aos desafios sociopolíticos

É necessária, pois, uma “política da longevidade”, que cruze vários setores, tais como saúde, economia, cultura, turismo, ação social. Isto implicará financiar um conjunto de intervenções públicas que contribuam para uma longevidade com qualidade de vida e para uma integração do envelhecimento como dimensão natural e essencial da vida das pessoas e das sociedades.

Os censos de 2021 mostram que, na última década, Portugal perdeu mais de 200.000 pessoas e, em 20 anos, o índice de longevidade passou de 41,9% para 48,7%, tendo o índice de envelhecimento subido de 101,5% para 165,1%. Não havendo alterações substantivas, em 2070, Portugal terá menos 2 milhões de habitantes do que hoje, contará apenas com 4 milhões de pessoas profissionalmente ativas e dois terços da população terão mais de 65 anos. Esta situação suscita preocupações e leva a olhar a situação presente como um “inverno social”, que coloca desafios às nossas sociedades. De acordo com a ONU, «o envelhecimento populacional está prestes a tornar-se numa das transformações sociais mais significativas do século XXI, com implicações transversais a todos os setores da sociedade”.

Esta realidade coloca-nos sob o imperativo moral de integrar o envelhecimento nas dinâmicas pessoais e sociais, como parte da realização dos indivíduos. Do ponto de vista da ética, não se pode esquecer que a dignidade humana não envelhece, não se deteriora, não pode ser amputada. É o apelo dessa dignidade que nos impõe o respeito pela autonomia de todos os sujeitos, em todas as idades. Envelhecer não pode significar uma redução do direito pessoal a uma vida autónoma, isto é, a poder realizar a vida como um projeto pessoal e de acordo com os desejos possíveis de cada um e as suas escolhas.

É necessária, pois, uma “política da longevidade”, que cruze vários setores, tais como saúde, economia, cultura, turismo, ação social. Isto implicará financiar um conjunto de intervenções públicas que contribuam para uma longevidade com qualidade de vida e para uma integração do envelhecimento como dimensão natural e essencial da vida das pessoas e das sociedades.

Sem subestimar os desafios económicos que resultam do aumento da longevidade – aumentarão os gastos com as despesas de saúde, as pensões e os cuidados continuados –, teremos de delinear uma abrangente “política da longevidade” com uma “Estratégia Nacional para a Longevidade”. Antes de mais, criando condições para que não se viva apenas mais anos, mas que tal aconteça de forma saudável e com qualidade de vida. E, para além disso, construindo uma adequada integração dessa longevidade, e do envelhecimento que a acompanha, no tecido social.

Será preciso promover a integração e participação dos mais idosos nas estruturas da vida social, económica e política, potenciando o contributo que podem dar à sociedade, indo para além do simples binómio consumidor–contribuinte. Teremos de alargar os âmbitos em que essa participação deva ser incentivada, inclusivamente em espaços de decisão política ou de apoio à decisão. Precisamos de repensar as modalidades e os vínculos laborais para lá da idade da reforma. É necessário assegurar a possibilidade de residência na habitação pessoal, obviando carências financeiras e sociais, de modo a garantir uma autonomia solidária. É fundamental favorecer a ligação dos indivíduos mais velhos à sociedade e às suas comunidades; as modernas tecnologias de comunicação, devidamente adaptadas e redirecionadas, podem favorecer a sua conectividade com a sociedade.

Embora na consideração deste problema não nos limitemos à abordagem sanitária e assistencialista, não podemos deixar de a ter em conta. Inevitavelmente teremos de disponibilizar uma maior oferta às necessidades que levarão a uma maior procura de cuidados de saúde, cuidados continuados, residência apoiada, entre outros.

Uma estratégia assim, ampla e com questionamentos globais, poderá ser uma boa base para reforçar o pilar da comunicação intergeracional, reforçando a coesão social assente no respeito pela dignidade humana e direitos inerentes.