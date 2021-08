Covid-19 em Portugal: mais 16 mortes e 3062 casos. R(t) mantém-se mas incidência sobe.

Há menos 28 pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 688 pacientes hospitalizados com covid-19. Nos cuidados intensivos há menos quatro.

Portugal registou, na terça-feira, 16 mortes e 3062 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgados esta quarta-feira.

No total, o país contabiliza 17.674 óbitos por covid-19 e 1.025.869 casos confirmados desde Março de 2020.

Dos 16 óbitos por covid-19, sete ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região Norte, três no Algarve e um na zona Centro do país. O Alentejo e os arquipélagos não registaram nenhuma morte nas últimas 24 horas.

Há menos 28 pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 688 pacientes hospitalizados com covid-19. Destas, foram admitidas menos quatro pessoas com a doença em unidades de cuidados intensivos, com um total de 144.

Recuperaram da doença mais 2236 pessoas, contabilizando-se agora um total de 963.205 recuperados.

Há ainda a registar mais 810 casos activos de infecção, num total de 44.990— este número resulta da subtracção do total de recuperados e de óbitos ao total de casos positivos.

R(t) mantém-se mas incidência sobe

Os indicadores da matriz de risco que guia o desconfinamento foram também actualizados no boletim desta quarta-feira: o índice de transmissibilidade da doença – designado por R(t) –, situa-se nos 0,98 a nível nacional e em Portugal continental.

A incidência subiu e está agora em 312,8 casos de infecção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias a nível nacional, valor que sobe para os 317,1 casos em território continental. Na actualização anterior, divulgada na segunda-feira, a incidência era 312,3 no país e de 316,6 no continente.

Portugal mantém-se, assim, na zona laranja da matriz que acompanha a evolução da situação epidemiológica no país.

Estes indicadores habitualmente são actualizados às segundas, quartas e sextas.