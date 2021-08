Rio concorda com veto de Marcelo e diz que perdão a autarcas “é uma vergonha”

O líder do PSD assumiu que “não podia estar mais de acordo” com a decisão do Presidente da República de vetar as novas regras do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), que incluíam a extinção de processos a autarcas por incumprimento de normas de gestão financeira.

“Relativamente a esta matéria, eu estou mais do que 100% de acordo com o Presidente da República. O que o PS e PCP fizeram é uma vergonha”, afirmou Rui Rio à margem de uma iniciativa de pré-campanha em Marco de Canaveses. Em causa está o diploma que permitia um perdão a autarcas do PS e um do PCP por incumprimento das regras do PAEL criado em 2012.

Rui Rio apontou o dedo ao PS e PCP por se terem aliado nas votações no Parlamento “para salvar seis câmaras antes das autárquicas”, em processos que podem levar à perda de mandato. “Isto é de terceiro mundo”, reforçou.

Questionado sobre se a sua posição seria alterada caso os processos também abrangessem câmaras do PSD, o líder social-democrata rejeitou essa ideia. “Se houvesse câmaras do PSD, votava contra na mesma”, garantiu.

O novo diploma sobre o PAEL vetado nesta terça-feira por Marcelo Rebelo de Sousa foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PCP e PEV, os votos contra do PSD, BE e PAN e a abstenção do CDS, Chega e Iniciativa Liberal.

O Presidente da República não quis misturar as alterações à lei com as eleições autárquicas. “Afigura-se de meridiano bom senso não suscitar, com ele, interferências eleitorais e mesmo danos reputacionais para autarquias e autarcas, assim salvaguardando a separação entre a legislação sobre gestão autárquica e o período eleitoral em curso”, escreve Marcelo Rebelo de Sousa no texto em que devolve o diploma ao Parlamento.

O PAEL estabeleceu um regime de concessão de crédito pelo Estado aos municípios para regularização do pagamento das dívidas a fornecedores vencidas há mais de 90 dias, tendo como referência 31 de Março de 2012. Ao abrigo desta lei, 103 municípios celebraram contratos de empréstimo entre 2012 e 2015 e estavam obrigados a aplicar medidas como a taxa máxima de IMI (coisa que algumas autarquias não fizeram e foi considerada uma violação do PAEL).

Um dos autarcas que poderiam vir a beneficiar do novo diploma do PAEL é o socialista Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, que tem um processo neste âmbito em fase de recurso, segundo o PSD.