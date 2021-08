PCP divulga plano de contingência para Festa do Avante!: lotação aumenta para 40 mil pessoas

O PCP divulgou esta quarta-feira o plano de contingência contra o covid-19, a ser observado por todos os presentes na próxima edição da Festa do Avante! que se celebra no primeiro fim-de-semana de Setembro. De acordo com um comunicado do partido, a lotação máxima do espaço sobe das 16 mil pessoas em 2020 para as 40 mil em 2021.

“A lotação máxima no recinto da Festa do Avante! licenciada em anos anteriores para 100 mil visitantes (e apenas considerando a área da Quinta da Atalaia) é actualizada este ano para a lotação de 40 mil”, lê-se no plano de contingência.

Uma novidade das normas da edição 2021 é o acesso mediante apresentação de comprovativo de vacinação, de recuperação da doença ou de um teste negativo. Ainda assim, a organização disponibiliza um espaço à entrada para a realização de testes rápidos.

Também está previsto o recurso aos cartões contactless como meio de pagamento, a que se chega por acessos próprios específicos. Mantém-se a recomendação do uso de máscara, bem como a disponibilização em todos os 30 hectares do recinto de diversos pontos de álcool gel.

Os circuitos para acompanhar todas as actividades, como exposições e espectáculos, estarão devidamente assinalados, tal como em 2020, com entradas e saídas específicas com o acompanhamento de assistentes de plateia.

De acordo com o plano agora divulgado, o PCP compromete-se a colocar informação, à entrada do recinto, “sobre o risco acrescido para imunodeprimidos e doentes crónicos” e a emitir informações “sobre a restrição de acesso a pessoas sujeitas a confinamento obrigatório”. Também será utilizado “o sistema de som geral da Festa do Avante! como meio de informação e sensibilização de regras sanitárias e de saúde pública, com a inserção repetida do seu anúncio”.

Nas zonas de restauração, refere o comunicado do PCP, há um aumento das áreas de esplanada, assegurando o distanciamento das mesas, não sendo permitido o consumo junto aos balcões.

Além do reforço das medidas de limpeza e higienização foi praticada uma diminuição da densidade de construção, de forma a garantir espaços abertos.

Nesta segunda-feira, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, referiu na visita ao recinto da Festa do Avante! que o seu partido ainda aguardava pela resposta da Direcção-Geral de Saúde às medidas que a organização do evento tinha comunicado.