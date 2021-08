Lições que a Assembleia teima em ignorar

Agindo sob a febre do momento eleitoral, os deputados que aprovaram mudanças no PAEL legitimaram a ideia de que estão mais focados nos seus interesses do que no interesse nacional.

Mais do que a substância, o que vale a pena ser discutido depois do veto do Presidente da República às mudanças aprovadas pelo PS e pelo PCP ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) é a forma como se pretendeu a meses das eleições autárquicas suspender a “aplicação de sanções a um número preciso e limitado de autarquias locais”. Neste antagonismo entre conteúdo e forma, os socialistas e comunistas, únicos beneficiários das alterações, mostram não se preocupar com a intolerância da opinião pública a tudo o que pareça ser um favorecimento dos políticos. Por muitos bons argumentos que haja para justificar as mudanças, que há, só uma absoluta falta de pudor e de bom senso justifica que estes partidos tenham aprovado à pressa um diploma que beneficiava autarcas das suas cores em vésperas de eleições.