Para se despedir da tia, um agricultor australiano juntou as ovelhas em forma de coração

Em confinamento em Nova Gales do Sul,na Austrália, e sem poder ir ao funeral da tia favorita, Ben Jackson quis preparar uma homenagem especial: um coração desenhado no campo por um rebanho de ovelhas.

O agricultor australiano precisou de quatro tentativas para conseguir um coração bem delineado, que filmou com um drone. Depois, enviou o vídeo para a família em Brisbane, que o viu em conjunto durante a cerimónia de despedida. Também o publicou nas redes sociais.

Esta não é a primeira vez que Jackson dispõe comida no chão para conseguir que as ovelhas se alinhem em diferentes formas na paisagem, mas, disse ao Guardian, é a primeira vez que o faz como um tributo. “A primeira vez que tentei parecia o emoji do cocó, digo-vos, e embora a minha tia Deb tivesse um bom sentido de humor, não era exactamente isso que eu pretendia”, disse. O resultado final, no entanto, ficou tal e qual o imaginou: “Conhecendo a minha tia Deb, se esta 'arte com ovelhas' pôs um sorriso no rosto de uma pessoa sequer, ela estará muito orgulhosa.”