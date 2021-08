Cidade do México usa energia solar para limpar canais históricos da era azteca

Cientistas mexicanos desenvolveram um sistema único de nano-bolhas que utiliza a energia solar para melhorar a qualidade da água nos canais da reserva ecológica de Xochimilco, uma atracção turística popular na Cidade do México. As autoridades da Cidade do México têm-se concentrado em limpar as águas – há muito poluídas – de Xochimilco, Património Mundial da UNESCO e uma das poucas áreas da capital que ainda possui redes de canais que remontam aos tempos aztecas.

Uma equipa de investigadores do Centro de Investigação e Estudos Avançados (Cinvestav), do México, desenvolveu o método que usa energia solar para activar uma bomba que envia nano-bolhas de limpeza para a água. De acordo com Refugio Rodriguez Vazquez, investigador no Cinvestav, as bolhas ajudam a oxigenar a água, eliminando poluentes nocivos e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa, o que leva a uma flora e fauna mais saudáveis.

Foto REUTERS/TOYA SARNO JORDAN

“Vimos, nos lugares em que colocámos nano-bolhas, que havia uma boa proliferação do sapo montezuma”, conta Rodriguez, referindo-se a uma das espécies de anfíbios nativos do México.

Xochimilco é conhecida pelos chinampas, canteiros flutuantes agrícolas cultivados pelos aztecas, no século XIV, para alimentar a população da cidade pré-hispânica. O sistema de nano-bolhas permite que os agricultores locais “possam trabalhar nos seus chinampas e torná-los produtivos com um ambiente e condições mais limpos”, explica Rodriguez.

REUTERS/TOYA SARNO JORDAN REUTERS/TOYA SARNO JORDAN REUTERS/TOYA SARNO JORDAN Fotogaleria REUTERS/TOYA SARNO JORDAN

A equipa do Cinvestav referiu ainda que o método de nano-bolhas também está a ser aplicado em duas estações de tratamento de água. O sistema também poderia ser replicado noutras hidrovias na Cidade do México, onde a qualidade da água é considerada baixa e o abastecimento está, muitas vezes, condicionado pelas secas.

Os painéis solares que alimentam a tecnologia de nano-bolhas ficam sobre as famosas trajineras de Xochimilco, barcos que transportam turistas pelos canais. Estes painéis solares também fornecem electricidade a bordo. “Pode trazer-nos mais benefícios, tanto no turismo nacional, como internacional”, disse Miguel Poblano Lugo, um fornecedor de serviços da trajinera, acrescentando: “Pessoas que trazem o telemóvel sem bateria podem carregá-lo ali mesmo.”