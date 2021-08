Não é uma bifana

Ramsay é um grande cozinheiro - as pessoas esquecem-se disso - e a pork sandwich que ele inventou com bifanas grelhadas, pimentos salteados e queijo derretido, é a bifana dele.

É maravilhosa a reacção à "bifana” de Gordon Ramsay. Viram as aspas? Mas as aspas não me safam. As aspas ainda põem a hipótese daquilo que Ramsay fez ser da família das bifanas, por muito afastada que seja. Será uma bifana soi-disant? Uma alegada bifana? Ou uma risível e inaceitável interpretação de uma bifana?