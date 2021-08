História, conquista e colonialismo

Um dos aspetos mais problemáticos da História é que, ao contrário dos desejos de quem insiste em narrá-la, ela mantém-se permanentemente viva. Ela altera-se a cada momento, reinventando-se e significando coisas diferentes. Não é como se fosse um mau filme de ficção científica, que os factos podem ser modificados depois de já terem acontecido, mas sim que nada passa nunca na sua totalidade. O passado, diz Michel-Rolph Trouillot, é demasiado importante para simplesmente ficar no passado.

Durante muito tempo, nas ciências sociais, prevaleceu uma visão que insistia em tratar os processos sociais como se fossem coisas. Além disso, pode-se dizer que as “coisas” eram pensadas como se estivessem congeladas no tempo e não em constante mudança. Rejeitava-se o papel do observador na respetiva construção e o seu papel, nesse processo de transformação, como sendo sempre inacabado.

Talvez, no mundo académico, essa forma de pensar a sociedade e a História tenha ficado para trás. Mas, como fica claro a partir do que disse, esta postura nunca ficará totalmente para trás. Instalada no senso comum, esta é enfim a visão que temos no dia-a-dia e com a qual entendemos nossas vidas e os seus processos. Mais importante talvez, representa a forma simples e problemática com a qual entendemos o passado: algo que acabou e que agora podemos observar como se fosse um objeto.

Mas esse objeto, como todos os objetos quando são realmente vistos, mudam constantemente. Nós mesmos mudamos enquanto o vemos, e ele muda também, porque ambos existimos somente de forma relacional quando nos encontramos.

Eu sou mexicano. Eu nasci, cresci e formei-me naquele país do qual tantas vezes sinto nostalgia. No resto do tempo, não o faço porque sei que donde quer que eu esteja, aquele mito ao qual chamo de minha pátria estará comigo. Vocês, a maioria dos que leem este texto, são portugueses e como povo que são, tal como o meu, estais habituados a ter saudades dos que estão longe. Foi nesse sentimento partilhado que encontrei a minha própria interpretação do que significa a saudade e, por isso, ao afirmar-me como mexicano é que, às vezes, me considero igualmente parte desta terra.

No entanto, há um elemento que sempre achei profundamente problemático nesta relação que desenvolvemos: o passado - o vosso, o meu, o nosso. E preocupa-me, ainda mais, que como nada nunca passa de todo, alguma má Ventura esteja a trazer de volta o que podia parecer perdido para sempre.

Neste último 13 de agosto comemoraram-se os 500 anos desde o final do cerco e da batalha do México-Tenochtitlán com a captura do último Tlatoani (imperador) asteca: Cuauhtémoc, “A Águia que pousa”. Com isso, ao menos formalmente, a época colonial dos territórios que hoje formam o México começou e foi levada a cabo pelas coroas de Castela e Aragão, cujos reinos anos depois, no rescaldo de outras batalhas, vieram a configurar igualmente o país que hoje conhecemos como Espanha.

Apesar do seu uso em conversas coloquiais, não há nada que possa ser chamado como “a conquista” pois não se pode falar de nenhum processo social como se fosse um momento particular. Isto significa que, com vista a evitar grandes explicações, o que chamamos de “a conquista” na verdade incide sobre diversos processos sociais, cada um diferente, que ao serem vistos como um conjunto (isto é, um conjunto múltiplo, feito a várias vozes, variável, até contraditório e como tal, claramente dialético) podem desenvolver-se através de uma grande cadeia de eventos que não pode ser entendida isoladamente.

Assim pois não existe uma conquista, mas sim muitas conquistas diferenciadas; isto é, processos sociais que encontram os seus pontos altos em momentos e lugares diferentes e que, em muitos casos, permanecem até hoje, com condições totalmente diferentes. Como assumimos uma visão parcial sobre o que esses processos significaram para a constituição do mundo, colocamo-los sob um mesmo nome, que assim os objetiva e encerra, permitindo-nos pensar que é algo que literalmente ficou no passado.

Esta visão, que vejo presente aqui com claridade, é aplicada a outros processos de colonialismo e conquista, mas também àqueles que nos encontramos do outro lado de um passaporte, perpetuando uma divisão do mundo que se mantém viva precisamente através da sua ocultação. Se o colonialismo tivesse realmente terminado aquando dos processos de independência nos nossos países, se tal fosse realmente uma verdade fática, ninguém poderia explicar o mundo tal como ele existe agora. Por isso, o facto do mundo do aqui e agora parecer inexplicável nas suas desigualdades, parece ser um dos princípios arvorados por aqueles que se opõem a mudar o que todos nós reconhecemos como não estando correto neste mundo.

A divisão colonial do mundo encontra-se com sujeitos especialmente complexos em países como México e Portugal. Ela privilegia as pequenas elites em ambas sociedades, mas ao mesmo tempo, proporciona aos restantes um excelente prémio de consolação: hoje estás sendo dominado por outros países e pelos ricos do teu próprio, mas pelo menos descendes de algo grande. Afinal, parece não ser exatamente a mesma coisa ser pobre quando podes afirmar-te dessa forma.

A recusa em reconhecer o caráter colonial do nosso mundo está baseada neste único consolo. Se perdemos isso, então teremos perdido tudo. Por isso, embora a história nos coloque em pólos opostos do processo inicial, isto é, vocês como vencedores, nós, como vencidos, no final não somos tão diferentes. A colónia não é só uma, nem se baseou apenas numa ocupação armada dos territórios e no uso da força para impor um modo de vida, pois aqui e agora se mantêm outros processos coloniais.

A saudade do passado é, ao mesmo tempo, um refúgio e uma âncora. Assim, para construir um amanhã que seja maior - e que talvez, pela primeira vez, possa incluir a todos e todas - precisamos parar a construção ativa dos seus efeitos. Para fazer isso, o primeiro passo é aceitar que talvez o que nos ensinaram como sendo o nosso maior orgulho seja na verdade parte das nossas vergonhas mais profundas. O México mestiço (branco, dir-se-ia aqui) já deu um primeiro passo: um ato de desagravo às nações e comunidades indígenas, no qual a Espanha recusou participar ao vê-lo como uma afronta. Não estou realmente surpreendido; a rejeição sistemática de que nossa posição no mundo é baseada em vantagens imerecidas é uma atitude defensiva primária. Claro que para podermos mudar algo, é profundamente necessário reconhecer a origem dessas vantagens.

Então, como disse, o principal problema que trago aqui está nos nossos passados, próprios e partilhados. Não são apenas passados que insistem em não passar, senão que se mantêm profundamente vivos, que reproduzem formas de olharmo-nos e geografias das nossas possibilidades. No meu país, nós já pedimos o perdão necessário para começar a construir um futuro diferente. Eu espero que aqui possamos começar a fazê-lo também.