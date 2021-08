Os tradutores e o Afeganistão

Como presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Tradutores (APT) e em total sintonia com a sua direcção, venho expressar a mais profunda preocupação e solidariedade para com todos os tradutores e intérpretes que trabalharam com as forças ocidentais nas últimas duas décadas. Conhecendo os radicalismos fundamentalistas dos novos senhores daquele país mártir, é de supor que àqueles que não conseguirem partir para países democráticos estará reservada a pior das sortes, incluindo a morte. Há que tentar ajudá-los a todo o custo, em nome de tudo o que de indispensável e corajoso fizeram para a comunicação intercultural e outras formas de mediação que vigoraram durante aqueles anos. Agora que tudo isto provavelmente irá sucumbir ao fanatismo taliban e à sua recusa do convívio pacífico com várias línguas, culturas e tradições, façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para permitir aos tradutores e intérpretes afegãos que possam usar as suas capacidades e competências ao serviço da paz, da democracia e dos direitos humanos.

Teresa Seruya, Lisboa

Que dimensão estratégica?

Continuamos, com gestores da escola de Ícaro, a manter uma companhia aérea dita de bandeira e estratégica para Portugal. Será isso mesmo? E por que preço? Pensamos e constatamos desde que nos conhecemos que o país não tem – nem terá – dimensão económico-financeira para manter tão abismal sorvedouro aéreo, o qual, mesmo em alta turística, os lucros nunca existiram.

Mas, o mais grave é que os prejuízos têm sido uma negativa constante ao longo dos tempos. A TAP não está mal por causa da crise provocada pela pandemia da covid-19, pois sempre esteve mal de finanças. E falarem em ser uma companhia de bandeira, tal epíteto tem muito que se lhe diga, uma vez que não passa de uma falácia paroquiana, dado que a maioria da população portuguesa não liga patavina a tão apregoado amor pátrio, que lhe tem custado muito mais do que os conhecidos ‘olhos da cara’.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Liberdade e censura

Li, no espaço público, o excelente artigo do professor J.M. Nobre-Correia, o qual faz uma análise à história do nosso jornalismo e das contradições que o mesmo enferma. Ao contrário da maioria dos países democráticos europeus, os nossos poucos jornais “jogam” na ambiguidade de opções ideológicas, chamando a isso independência e pluralismo e nada de mais errado.

Em Espanha, França, Alemanha, Itália, Reino Unido ou EUA os leitores conhecem, sem lugar a dúvida, o posicionamento ideológico do seu jornal, tudo é claro, nenhum leitor é enganado... Em Espanha, os socialistas lêem preferencialmente o El País; em França o Le Monde. Sendo da direita democrática o seu jornal passa a ser, em Espanha, o ABC ou o El Mundo e, em França, o Figaro.

A direcção de cada jornal tem a obrigação de definir as suas linhas mestras sem enganos, sem ambiguidades. Competirá ao leitor fazer as suas opções, escolher o seu jornal. Pode parecer um suicídio económico para o jornal em causa, mas penso exactamente o contrário, o sentido de pertença leva à fidelidade e nunca ao contrário.

Ezequiel Neves, Lisboa

Carta sobre o artigo do embaixador Zhao Bentang

Uma mentira repetida vezes suficientes… continua a ser mentira. É mentira que a República Popular da China (RPC) tenha tido uma “atitude científica aberta e transparente”. É verdade que por pelo menos 6 dias as autoridades chinesas ocultaram estarem perante uma pandemia, perseguindo médicos e jornalistas que partilharam a informação de forma transparente. Todos presenciámos como os investigadores internacionais foram prevenidos de entrar na China por dias e soubemos como a informação a que tiveram acesso foi seleccionada. E pecado capital, a desinformação sobre covid-19 espalhada no bloco europeu a partir da RPC seria impossível se não sancionada por autoridades. Pode dizer o que pensa em Portugal, mas não vale a pena mentir, porque aqui a sua palavra não é lei Sr. embaixador.

André Marques, Sintra