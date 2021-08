Nova Zelândia mantém estratégia de “covid-zero” apesar de aumento de casos

Confinamento alargado no país quando as autoridades acreditam ser possível conter o surto enquanto aumentam a vacinação.

A variante Delta mudou as regras do jogo, disse a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, com um só caso detectado numa pessoa que tinha regressado ao país (e estava a cumprir quarentena num hotel) a dar origem ao surto actual, com um total de 210 casos de infecção, dos quais 62 foram detectados nesta quarta-feira, o que representa o maior número num só dia registado no país desde o ano passado.