EUA já retiraram centenas de soldados do aeroporto de Cabul

Os EUA começaram a reduzir a presença militar no aeroporto de Cabul, a menos de uma semana do fim do prazo para a retirada total das tropas estrangeiras. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, confirmou na terça-feira a saída de “várias centenas” de soldados norte-americanos e assegurou que a saída das tropas não afectará a operação de retirada.

Kirby confirmou que estes soldados que tinham cumprido a sua missão deixaram o país na terça-feira, no mesmo dia que o Presidente norte-americano, Joe Biden, reiterou que a data para a retirada das tropas se mantém para o 31 de Agosto. Contudo, admitiu que existe um plano de contingência e que a situação depende da cooperação dos taliban.

“Pode-se ter uma unidade mais pequena e ainda assim levar a cabo a missão, ao mesmo tempo reduzindo o risco”, disse um responsável norte-americano, citado pela CNN. Kirby descreveu a saída destas unidades de Cabul como uma gestão “prudente e eficiente” e assegurou que “não terá nenhum impacto na missão em causa”, a retirada de cidadãos.

Antes da ofensiva final dos taliban, os EUA tinham 2500 militares no país. Mas, dada a velocidade com que o grupo conquistava território, os norte-americanos reforçaram a sua presença para cerca de seis mil soldados.

Além dos EUA terem começado a retirar os seus militares, fontes da defesa do Reino Unido disseram ao Guardian na terça-feira que o final das operações de retirada do Reino Unido é esperado dentro de “24 a 36 horas”. Também o ministro francês dos Assuntos Europeus, Clement Beaune, disse à C News TV que é “muito provável” que as operações francesas terminem na quinta-feira.

À medida que se aproxima a data para a retirada total das tropas estrangeiras, o ritmo do resgate de civis no aeroporto internacional Hamid Karzai tem aumentado nos últimos dias. Desde 14 de Agosto, mais de 70 mil pessoas foram retiradas de Cabul pelos EUA ou com a sua assistência, segundo fontes da Casa Branca.

Visita de congressistas norte-americanos

Na terça-feira também surgiram críticas à visita sem aviso ao Afeganistão de dois congressistas norte-americanos, o democrata de Massachusetts Seth Moulton e o republicano de Michigan Peter Meijer.

Num comunicado conjunto, avançado pela CNN, informaram que viajaram até à capital afegã para “supervisionar a missão de retirada dos norte-americanos e aliados” e afirmaram que a viagem foi realizada em segredo para “reduzir o risco”.

Os dois congressistas explicaram que se deslocaram até ao Afeganistão “num avião com lugares vazios, sentados em lugares exclusivos, para a tripulação assegurar que ninguém que precisasse de um lugar o tinha perdido devido à nossa presença”.

Os líderes da Câmara dos Representantes e do Comité de Serviços Armados da mesma, bem como a Casa Branca, ficaram surpreendidos com a viagem, considerada “uma distracção inútil” por um responsável norte-americano. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, tinha apelado aos legisladores a não visitarem o país, por considerar que “desviaria desnecessariamente os recursos”, disse uma fonte à CNN.