Mais de 10 mil pessoas ainda esperam no aeroporto de Cabul pela salvação

Mais de 10 mil pessoas estão à espera no aeroporto de Cabul para deixar o Afeganistão, segundo indicou esta quarta-feira o Departamento de Defesa dos EUA, que já informou que começará a dar prioridade à evacuação das suas tropas antes da retirada definitiva, marcada para 31 de Agosto.

O vice-director de logística das Forças Armadas norte-americanas, Hank Taylor, garantiu que desde que os trabalhos de evacuação começaram em Cabul após a tomada da capital afegã pelos taliban, cerca de 90 mil pessoas conseguiram deixar o país. “A cada 39 minutos, um avião descola do aeroporto de Cabul”, afirmou.

No entanto, e com o dia 31 de Agosto marcado a vermelho no calendário, vários governos já admitiram que não serão capazes de completar o processo de evacuação de muitos dos afegãos que trabalharam para as forças estrangeiras. Taylor confirmou que há, actualmente, “mais de 10 mil pessoas” no Aeroporto Internacional Hamid Karzai, de acordo com a CNN.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, sublinhou por sua vez o compromisso de Washington com os esforços para retirar “as populações necessitadas” do Afeganistão, embora também tenha dito que será necessário “reservar” algum espaço nestes “últimos dias” para transferir as tropas americanas.

"À medida que nos aproximamos do fim do prazo, haverá alguns equipamentos e sistemas que possivelmente levaremos connosco”, acrescentou Kirby, esclarecendo que “as vidas sempre serão a principal prioridade.”

As forças dos Estados Unidos já realizaram três operações de helicóptero para transferir pessoas que ainda não tinham conseguido chegar ao aeroporto, de difícil acesso devido à multidão que se aglomera nas proximidades e à vigilância apertada dos taliban.

Chuck Taylor confirmou que na terceira operação, realizada na noite de terça para quarta-feira, um grupo de cerca de 20 pessoas foi transferido, embora não tenha dado mais detalhes sobre o transporte.

​Os Estados Unidos solicitaram entretanto aos países que estão a proceder às retiradas do Afeganistão que encerrem as suas operações na sexta-feira, segundo revelou a ministra da Defesa da Bélgica, Ludivine Dedonder. Já os taliban pediram aos afegãos esta semana para não se deslocarem até ao aeroporto, o que junto com o curto tempo para completar as retiradas faz muitos países temerem que os seus cidadãos ou colaboradores afegãos fiquem retidos no país a partir de 31 de Agosto.

Apesar das pressões europeias, expressas na terça-feira na reunião dos dirigentes do G7, o Governo dos Estados Unidos decidiu manter essa data, considerada uma linha vermelha pelos taliban para a retirada das tropas estrangeiras.