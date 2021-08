Como tornar as reuniões produtivas

Não são fáceis as reuniões, nunca foram e não melhoraram com a pandemia e a possibilidade de serem feitas online. Há aquelas que demoram uma vida quando o assunto podia ser tratado num e-mail. Há as que são prejudicadas pelos percalços tecnológicos. As que são dominadas por aquele colega que não se cala. Em suma, as reuniões são de trabalho mas, muitas vezes, impedem-nos de trabalhar.