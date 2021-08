Número de jovens norte-americanos com diabetes quase duplicou em 16 anos

As mortes por diabetes no ano passado aumentaram 17%, para mais de 100.000. Os mais jovens, com idades entre 25 e 44 anos, sofreram o aumento mais acentuado, com um salto de 29%

O número de jovens com a forma mais prevalente de diabetes quase duplicou nos Estados Unidos de 2001 a 2017, de acordo com um estudo publicado na terça-feira. As descobertas mostram que a taxa de jovens entre os 10 e os 19 anos com diabetes tipo 2 aumentou 95% no período de 16 anos. A taxa estimada de jovens menores de 20 anos com diabetes tipo 1 cresceu 45%.

“As taxas crescentes de diabetes, particularmente diabetes tipo 2, que é evitável, têm o potencial de criar uma cascata de maus resultados para a saúde”, declara Giuseppina Imperatore, responsável da divisão de diabetes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla norte-americana).

O novo estudo SEARCH for Diabetes in Youth, que foi financiado pelo CDC e pelo Instituto Nacional de Saúde (NIH, na sigla norte-americana), revela que um em cada dez americanos, ou 34 milhões de pessoas, tem diabetes nos Estados Unidos. Cerca de 1,6 milhão de pessoas têm diabetes tipo 1, uma doença auto-imune de causa desconhecida que requer injecções de insulina. Outros milhões têm diabetes tipo 2, uma doença crónica em que o corpo não produz insulina suficiente ou não a usa bem.

Os investigadores descobriram aumentos significativos no diabetes entre ambos os sexos e entre grupos raciais e étnicos.

O diabetes tipo 1 continua mais comum entre os jovens brancos. Aumentos maiores na prevalência do tipo 2 foram encontrados entre jovens negros ou hispânicos, de acordo com o estudo publicado no JAMA. As taxas mais altas de diabetes tipo 2 foram observadas em jovens negros ou nativos americanos.

Jean M. Lawrence, principal autor do artigo e director do programa de epidemiologia do diabetes do NIH, avança que são necessários mais estudos para entender melhor o que está a levar a estes aumentos. “O aumento da prevalência de diabetes tipo 2 pode ser causado pelo aumento das taxas de obesidade infantil, exposição intra-uterina à obesidade materna e diabetes, ou aumento dos exames de diabetes”, enumera.

A pandemia de covid-19 também atingiu pessoas com diabetes de maneira particularmente forte, incluindo aquelas que nunca ficaram doentes com o vírus, mas foram vítimas do isolamento e da perturbação que ele causou. A Reuters descobriu que as mortes por diabetes no ano passado aumentaram 17%, para mais de 100.000. Os mais jovens, com idades entre 25 e 44 anos, sofreram o aumento mais acentuado, com um salto de 29%. Em comparação, todas as outras mortes, excepto aquelas directamente atribuídas ao coronavírus, aumentaram 6% no ano passado.

Também na terça-feira, um painel de especialistas em prevenção de doenças apoiado pelo governo dos EUA recomendou que adultos com sobrepeso ou obesos devem ser rastreados para pré-diabetes e diabetes tipo 2 a partir dos 35 anos, diminuindo a idade em cinco anos.