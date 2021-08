Esta máscara parece saída de um filme de super-heróis

O designer Jose I. Fernandez está mais habituado a desenhar o guarda-roupa de super-heróis da Marvel, como o Batman ou o Black Panther, mas também se soube adaptar à nova realidade da pandemia de covid-19. Desafiado pelo rapper Will.i.am, dos Black Eyed Peas, criou uma máscara que parece precisamente saída de um filme de super-heróis ─ inclui auscultadores Bluetooth, um microfone, luzes e, ainda, ventoinhas para manter o ar a circular.

Quando Will.i.am pediu a Fernandez que lhe desenhasse uma máscara multifunções tinha três requisitos: ter filtros de ar, dar para ouvir música e parecer “fixe”. O designer, com quase 30 anos de experiência na Marvel, pôs mãos à obra e chegou a um primeiro protótipo. “A máscara original que fiz era só um acessório de estilo, com alguma segurança, claro. Tinha filtros, mas era só uma camada de N95. E pensamos, ‘bem, ainda é muito quente’, então adicionamos ventoinhas”, recorda o criador à revista norte-americana Fast Company.

A máscara tecnológica foi um sucesso tal que Will.i.am e Jose I. Fernandez se juntaram à empresa Honeywell para fabricar as Xupermask. Estão à venda por 299 dólares (cerca de 254 euros) e incluem um filtro duplo de eficácia elevada de filtração de partículas, ventoinhas a três velocidades para a circulação do ar, um ajustador de silicone para o rosto, auscultadores Bluetooth embutidos, microfone, luzes LED e uma bateria recarregável com sete horas de autonomia. Mesmo que a bateria acabe, a máscara tem capacidade de continuar a filtrar o ar.

Conseguir incluir todas estas características na máscara foi um desafio, mas para o designer um dos elementos mais importantes é o conforto. Era importante que a máscara fosse confortável para ser usada durante longos períodos de tempo ─ na mesma lógica dos fatos dos super-heróis, usados por vezes durante 12 a 16 horas nas filmagens. “É arte misturada com solução de problemas”, resume Fernandez, que fundou, em 2007, a sua empresa de design especializada no guarda-roupa para filmes, a Ironhead Studios.

Desenhar o guarda-roupa dos super-heróis é hoje muito mais simples graças à tecnologia, assegura o criador. Exemplo disso são as ventoinhas incorporadas nos capacetes dos actores para ventilar o ar, uma ideia que teve depois de Tron: O Legado. Para a série The Mandalorian, inspirada no universo do Star Wars, criou um capacete com luz no seu interior e uma tecnologia de comunicação, que permite aos actores receberem indicações do realizador.

Com a Xupermask, conseguiu aplicar alguns truques do cinema para uso do consumidor comum. Apesar de terem sido pensadas para a pandemia, Fernandez acredita que as máscaras continuarão durante muito tempo a fazer parte do guarda-roupa de todos nós. “Quando isto tudo terminar, e vai terminar, haverá outras coisas com que teremos de lidar. Podem ser pessoas com asma com medo da poluição, ou alguém que tem uma constipação e quer proteger as outras pessoas. Ou pode ser só alguém que quer estar mais protegido num avião”, conclui.