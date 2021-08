Kanye West já pediu oficialmente para mudar de nome. Poderá vir a chamar-se Ye

A documentação oficial já terá sido entregue no Tribunal de Los Angeles, na Califórnia, EUA. Além de ser uma abreviatura do seu nome próprio actual, Ye tem também um significado religioso.

Kanye West ou Ye? O artista pediu para mudar oficialmente de nome, justificando o pedido com “razões pessoais”. Se os documentos forem aprovados pelo tribunal de Los Angeles, na Califórnia, EUA, o rapper passará a chamar-se oficialmente Ye. O artista já tinha aflorado a ideia, em 2018, numa publicação no Twitter.

“É um homem brilhante, mas complicado” ─ é assim que Kim Kardashian descrevia o marido, em 2020, num comunicado onde falava sobre a doença bipolar do artista. Kanye West é conhecido pelas suas extravagâncias, desde o design de moda até à candidatura presidencial. Terão sido os comportamentos erráticos do rapper que, aliás, terão estado na origem do mediático divórcio, anunciado em Fevereiro deste ano.

Em 2018, o artista lançou um álbum intitulado Ye e deixou, no Twitter, uma pista para uma possível mudança de nome. “O ser formalmente conhecido como Kanye West. Sou Ye”, escreveu o designer de 44 anos. Além de ser uma abreviatura do seu nome próprio actual, Ye terá também um significado religioso. “Acredito que ‘ye’ é a palavra mais comum usada na Bíblia, onde significa ‘tu’”, disse o artista, numa entrevista à rádio norte-americana KRRL, citada pela BBC, por ocasião do lançamento do disco.

Ainda sobre o significado do novo nome, West acredita que reflecte a sua postura perante a vida: “Portanto, sou eu, sou nós, somos nós. Passei de Kanye, que significa o único, para só Ye ─ ser um reflexo do nosso bom, o nosso mau, o nosso confuso, tudo”. Ainda não se sabe se o nome será aprovado pelo Tribunal de Los Angeles, na Califórnia, EUA, onde foram entregues os documentos oficiais.

the being formally known as Kanye West



I am YE — ye (@kanyewest) September 29, 2018

Espera-se que ainda este ano, o novo álbum do rapper, baptizado em homenagem à sua mãe, Donda, veja a luz do dia, depois do seu lançamento ter sido adiado várias vezes.

Kanye West é pai de North, 7 anos, Saint, 5 anos, Chicago, 3 anos, e Psalm, de 21 meses, fruto do casamento com Kim Kardashian, com quem casou em Maio de 2014, em Itália. Apesar de ter sido uma união repleta de momento agitados, o divórcio terá sido simples, graças a um acordo pré-nupcial.

A fortuna de artista está avaliada em 1260 milhões de dólares (1037 milhões de euros), assentando no seu império de sapatos Yeez ou no selo discográfico GOOD Music, fundado em 2014. Espera-se que West volte a concorrer à presidência dos Estados Unidos em 2024, depois de 2020, a candidatura ter sido entregue demasiado tarde para figurar nos boletins de voto.