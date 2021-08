Delta Air Lines vai penalizar funcionários não vacinados. Lufthansa quer obrigar tripulação a ser vacinada

A companhia aérea Delta Air Lines disse esta quarta-feira que os funcionários terão que pagar 200 dólares (cerca de 170 euros) a mais por mês pelo plano de saúde patrocinado pela empresa se optarem por não tomar a vacinar contra a covid-19.

Esta é a mais recente táctica da empresa para pressionar os funcionários a tomarem a vacina para combater a pandemia. Várias empresas americanas, incluindo a concorrente da Delta, a United Airlines, determinaram que os funcionários têm de estar vacinados para proteger os operadores da variante Delta, altamente contagiosa e que atinge partes do país com níveis mais baixos de vacinação.

O presidente Joe Biden também pediu às empresas privadas que exijam que os funcionários sejam vacinados.

Numa nota, o presidente-executivo da Delta Air Lines, Ed Bastian, disse que a sobretaxa mensal entra em vigor no dia 1 de Novembro. Bastian garante que a taxa extra é necessária para lidar com o risco financeiro que a companhia aérea, com sede em Atlanta, enfrenta com a decisão de não vacinar.

A sobretaxa aplica-se a todos os funcionários e será necessário comprovativo de vacinação para a evitar, disse o porta-voz da empresa.

Lufthansa obriga a tripulação a ser vacinada

A empresa alemã Lufthansa vai exigir que a sua tripulação seja vacinada contra o coronavírus, disse a companhia aérea também esta quarta-feira.

A Lufthansa está a negociar um acordo para esse fim com os representantes dos trabalhadores, disse um porta-voz, confirmando uma reportagem anterior da revista Spiegel.

“As operações de voos internacionais não serão viáveis ​​no futuro sem a vacinação contra o coronavírus para as tripulações dos aviões”, disse o porta-voz da empresa.

A companhia SWISS, parte da empresa Lufthansa, vai introduzir a exigência de vacinação já a partir de meados de Novembro, porque os contratos suíços permitem isso. Já a própria Lufthansa terá que primeiro chegar a um acordo com os representantes dos trabalhadores.

Na Austrian Airlines cerca de nove em cada dez funcionários já foram vacinados.