Tottenham “obrigado” a vencer Paços de Ferreira

O treinador do Tottenham, o português Nuno Espírito Santo, afirmou esta quarta-feira que é “obrigatório” vencer o Paços de Ferreira e assegurar o apuramento para a fase de grupos da Liga Conferência.

“Este é um jogo em que é obrigatório vencer e em que temos de decidir a eliminatória na segunda mão”, afirmou Espírito Santo na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os “castores”, marcada pela notícia da continuidade do avançado Harry Kane no emblema inglês.

O técnico português assumiu que vai apresentar uma equipa mais parecida com o “onze” habitual, algo que não aconteceu na primeira mão, em que acabou derrotado por 1-0.

“Essas mudanças resultaram do cansaço das viagens e de semanas atípicas de treino. Esta semana foi diferente, estivemos todos juntos e pudemos tomar decisões diferentes”, referiu Espírito Santo, acrescentando que o sul-coreano Son está recuperado e será opção, assim como o avançado Harry Kane, que vai permanecer no clube pelo menos durante a primeira metade da temporada.

“Foi incrível ver a recepção dos adeptos... e ter recebido nas últimas semanas muitas mensagens de apoio. Ficarei no Tottenham neste Verão e estou 100% focado em ajudar a equipa a alcançar o sucesso”, escreveu Kane na sua página oficial na rede social Twitter.

Anteriormente, o avançado de 28 anos tinha expressado o desejo de abandonar o clube londrino para poder lutar por troféus, já que os “spurs” não vencem um título desde 2008, quando levantaram a Taça da Liga inglesa. O Tottenham venceu pela última vez o campeonato inglês em 1961.

Kane, que foi o melhor marcador da Premier League na última época, com 23 golos, foi durante as últimas semanas apontado como reforço do Manchester City, com a imprensa britânica a divulgar que os “citizens” fizeram várias propostas pelo avançado, a rondar os 150 milhões de euros, todas recusadas pelo Tottenham. O internacional inglês fez toda a formação e carreira no clube londrino e tem contrato até Junho de 2024.

Kane chegou mesmo a faltar a alguns treinos dos “spurs” no início da temporada, depois de ter voltado do Euro 2020, mas estreou-se na nova temporada no triunfo, por 1-0, no campo do Wolverhampton, de Bruno Lage, tendo sido suplente utilizado.

O Tottenham-Paços de Ferreira está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do francês Ruddy Buque.