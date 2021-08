Roglic volta a exibir soberania na Volta a Espanha

O esloveno começou por medir forças com Enric Mas – também ele em grande forma –, mas acabou por ser mais forte no esforço final.

Só dá Primoz Roglic na Volta a Espanha. O ciclista esloveno, da Jumbo, venceu nesta quarta-feira a etapa 11, sendo o mais forte a escalar um autêntico “muro” com inclinações que ultrapassaram os 20%.

Este é o segundo triunfo de Roglic na Vuelta 2021, numa etapa em que ganhou dez segundos de bonificação e voltou a mostrar estar num patamar acima dos demais.

O líder mantém-se o mesmo, já que Odd Christian Eiking conseguiu defender-se bem na última subida e minimizou as perdas. Eiking segue de vermelho, com 58 segundos de vantagem para Guillaume Martin e 1m56s para Roglic, que continua com tudo para vencer a corrida: Eiking não deverá aguentar muito mais no topo, sobretudo quando chegar a alta-montanha, e Martin terá sempre perdas grandes no contra-relógio.

Cort foi o último a resistir

A etapa desta quarta-feira acabou por ter pouca acção durante grande parte do dia. Formou-se uma fuga de cinco ciclistas, com Edward Planckaert (Alpecin), Jonathan Lastra (Caja Rural), Magnus Cort(EF), Joan Bou (Euskaltel) e Harm Vanhoucke (Lotto), mas o pelotão fez por manter os aventureiros com “rédea curta”, sempre com vantagem a rondar os dois minutos.

A etapa foi muito rápida – acima dos 43km/h nas primeiras duas horas – e os fugitivos foram apanhados um a um, sobretudo pelo trabalho conjunto da Jumbo, para Primoz Roglic, e da Bike Exchange, de Michael Matthews.

Ambos estavam a tirar medidas à escalada final, um “muro” em Valdepeñas de Jaen, com zonas de inclinações acima dos 20%.

Na frente só sobrou Magnus Cort, que já triunfou nesta Vuelta, mas mesmo o ciclista da EF acabou por ser neutralizado a poucos metros do final. Nessa fase, na chegada a Valdepeñas de Jaen, Roglic começou por medir forças com Enric Mas – também ele em grande forma –, mas acabou por ser mais forte no esforço final.

Roglic voltou a mostrar que não é apenas contra-relogista e trepador de excelência, mas também um finalizador de qualidade.

Para esta quinta-feira está marcada mais uma etapa montanhosa, mas sem final em alto. É, em tese, terreno para uma fuga vingar.