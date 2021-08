Nakajima regressa ao Portimonense por empréstimo do FC Porto

O avançado internacional japonês Shoya Nakajima foi esta quarta-feira apresentado como reforço do Portimonense para a época 2021/22, por empréstimo do FC Porto, na sua segunda passagem pelo clube algarvio, actual sexto classificado da I Liga.

“Estava com saudades. Estou muito feliz por poder voltar ao Portimonense. Gosto muito deste estádio e quero voltar a jogar para estes adeptos”, disse o jogador na conferência de imprensa de apresentação, realizada no Estádio Municipal de Portimão.

Nakajima, de 27 anos, chegou a Portimão, oriundo do FC Tokyo, em 2017, e brilhou nos algarvios, somando 47 jogos e 15 golos numa época e meia, em todas as competições oficiais, antes de rumar ao Al-Duhail, do Qatar.

O FC Porto adquiriu depois 50% do seu passe por 12 milhões de euros, mas o dianteiro asiático nunca teve grande protagonismo nos “dragões” - esteve até afastado do plantel na temporada 2019/20, após a paragem devido à covid-19.

O internacional japonês foi emprestado, em Janeiro deste ano, ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, mas no mês seguinte sofreu uma lesão grave.

Nakajima salientou que já está recuperado: “Não sinto dores, nenhum desconforto. Estava a treinar-me sozinho e vou voltar a evoluir com o grupo para estar em condições de voltar a jogar o mais rápido possível”, adiantou.

O avançado japonês, hoje “mais maduro” depois de várias experiências noutros emblemas, agradeceu ao Portimonense “por ter as portas abertas” e garantiu que quer “devolver isso dentro de campo”.

O presidente da SAD, Rodiney Sampaio, disse que era “um orgulho” poder receber Nakajima novamente no Portimonense, agradecendo aos portistas pela cedência de uma temporada, sem opção de compra.

“O bom filho à casa torna. É um grande jogador, já fez história aqui, foi o primeiro clube que defendeu fora do seu país, teve sucesso e esperemos que volte novamente a ter sucesso e que regresse à selecção japonesa”, acrescentou.

O dirigente garantiu que o jogador “está recuperado da lesão após avaliação dos médicos do FC Porto e do Portimonense, começando a treinar-se às ordens do técnico Paulo Sérgio.

O presidente do Portimonense anunciou ainda que o avançado Beto é alvo de processo disciplinar.

“O que ele fez é uma atitude impensável. Para nós, não é uma atitude própria do jogador, mas sim uma atitude de pessoas que rodeiam o jogador”, disse Rodiney Sampaio, à margem da conferência de imprensa de apresentação de Nakajima.

Para já, o Beto está com um processo disciplinar “até 5 de Setembro” e, se a situação não for resolvida até essa data, “vai para os sub-23”, acrescentou o dirigente.

Beto assumiu na terça-feira o desejo de deixar o Portimonense e manifestou-se “completamente desiludido” pelo facto de o clube ter provocado uma “irreparável quebra de confiança”, ao rejeitar transferi-lo perante “uma proposta muito boa”.

“Vejo-me forçado a pedir oficialmente para sair. Depois de uma época que me correu bastante bem, finalmente recebi uma proposta muito boa para a minha contratação. Durante toda a época passada sempre me demonstraram total abertura para me transferirem e me permitirem viver esse sonho. A verdade é que, agora que a proposta chegou, a conversa mudou radicalmente. Estou completamente desiludido e psicologicamente destruído com as promessas incumpridas. Isto resultou numa irreparável quebra de confiança”, escreveu Beto, num texto publicado na rede social Instagram.

Rodiney Sampaio garantiu que a SAD algarvia está tranquila e que essa alegada proposta pelo avançado “nunca chegou ao Portimonense”.

“Quem tem de se preocupar são as pessoas que rodeiam o jogador. Até hoje não apresentaram proposta nenhuma, no papel, ao Portimonense”, prosseguiu.

O presidente do Portimonense lembrou ainda que Beto “tem personalidade e sabe do apoio que toda a administração e equipa técnica lhe deram, permitindo o seu crescimento”.

“Isso não pode acontecer no mundo do futebol. Um jogador pôr na cabeça que quer ir embora e pegar nas coisas dele para ir embora. Isso não existe, tem de ser repensado, só acontece devido aos agentes que rodeiam os jogadores. Não aprovo, é uma atitude negativa”, concluiu Rodiney Sampaio.